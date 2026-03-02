Οι Τεττέη και Ταμπόρδα έγραψαν για άλλη μια φορά το όνομά τους στον πίνακα των σκόρερ, όντας «υπεύθυνοι» για το 71% των γκολ του Παναθηναϊκού από την Ρόμα και μετά.

Ο Παναθηναϊκός πήρε μία πολύ σημαντική νίκη κόντρα στον Άρη με 3-1 για την 23η αγωνιστική της Stoiximan Superleague και κατόρθωσε έτσι να πιάσει τον Λεβαδειακό στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας στους 39 βαθμούς, έχοντας μάλιστα κι ένα παιχνίδι λιγότερο, το εξ' αναβολής που θα παίξει την Τετάρτη (04/03-18:00) με τον ΟΦΗ.

Οι «πράσινοι» έδωσαν συνέχεια στα θετικά αποτελέσματα μετά το διπλό στον ΟΦΗ την περασμένη Κυριακή (22/03) και την μεσοβδόμαδη πρόκριση επί της Πλζεν στην Τσεχία στα πέναλτι φτιάχνοντας ακόμη περισσότερο το κλίμα, κάτι που είχε ανάγκη η ομάδα.

Το «τριφύλλι», πέραν από τον απρόσμενο πρωταγωνιστή Ερνάντεθ, που σκόραρε για το 1-0, είδε τους Ταμπόρδα και Τεττέη να σκοράρουν για άλλη μια φορά, μένοντας πιστοί στη... συνήθεια που έχουν αναπτύξει τον τελευταίο μήνα και να κλειδώνουν τη νίκη για το σύνολο του Ράφα Μπενίτεθ.

Η συνεισφορά των Τεττέη και Ταμπόρδα τον τελευταίο μήνα

Τεττέη και Ταμπόρδα βρίσκονται σε εξαιρετική κατάσταση στο τελευταίο διάστημα και το απέδειξαν και το βράδυ της Κυριακής (01/03) κόντρα στους «κιτρίνους» όπου κούνησαν και πάλι το πλεχτό.

Από το ματς με την Ρόμα κι έπειτα, δηλαδή απ' όταν ο Ταμπόρδα «ανάγκασε» τον Ράφα Μπενίτεθ να τον υπολογίζει κανονικά, οι δύο παίκτες των «πρασίνων» έχουν σκοράρει σ' αυτά τα 10 παιχνίδια 10 από τα 14 γκολ που έχει σημειώσει η ομάδα τους. Κοινώς σε κείνους οφείλεται το 71% των τερμάτων που έχει σημειώσει το «τριφύλλι», με τον Έλληνα φορ να έχει σκοράρει έξι τέρματα και τον Αργεντινό μέσο τέσσερα και να έχει δώσει και μία ασίστ σε κείνον.

Τα γκολ που έχουν σκοράρει Τεττέη και Ταμπόρδα

Παναθηναϊκός - Ρόμα 1-1 (Europa League) - Γκολ Ταμπόρδα

Παναθηναϊκός - Κηφισιά 3-0 (Superleague) - Γκολ Τεττέη και Ταμπόρδα

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 0-1 (Superleague) - Γκολ Ταμπόρδα

Παναθηναϊκός - Βικτόρια Πλζεν 2-2 (Europa League) - Γκολ Τεττέη x2

ΟΦΗ - Παναθηναϊκός 0-2 (Superleague) - Γκολ Τεττέη

Βικτόρια Πλζεν - Παναθηναϊκός 1-1 (Europa League) - Γκολ Τεττέη

Παναθηναϊκός - Άρης 3-0 (Superleague) - Γκολ Ταμπόρδα και Τεττέη

Μάλιστα σε δύο εξ' αυτών έχουν συνεργαστεί κιόλας. Το ένα ήταν στο «Γ. Καραϊσκάκης» όπου από πάσα του Τεττέη ο Ταμπόρδα παίρνει τη μπάλα μέσα στην περιοχή και σκοράρει, απλά αυτό γίνεται με κόντρα και γι' αυτό δεν πιστώνεται ασίστ στον Έλληνα φορ.

Το άλλο ήταν στην Τσεχία, όταν οι δυό τους συνδυάστηκαν, με τον Αργεντινό επιθετικό μέσο να πατάει ωραία τη μπάλα στον Τεττέη κι εκείνος να μπαίνει στην περιοχή και να τελειώνει τη φάση.

Τα ματς στα οποία δεν είχαν συμμετοχή σε κάποιο γκολ

Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ 0-1 (Κύπελλο Ελλάδος)

ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός 2-0 (Κύπελλο Ελλάδος)

Παναθηναϊκός - ΑΕΛ 1-0 (Superleague) - Γκολ Μπακασέτα, ασίστ Τσέριν

Όπως βλέπουμε, τα τρία παιχνίδια στα οποία δεν σκόραραν εκείνοι είναι τα ματς με τον ΠΑΟΚ, όπου και δεν σκόραρε και το «τριφύλλι» γενικότερα, αλλά κι εκείνο με την ΑΕΛ, που ήταν το χειρότερο φετινό παιχνίδι του Παναθηναϊκού.

Σημειωτέον, στο πρώτο ματς με τον ΠΑΟΚ στο Κύπελλο ο Ταμπόρδα είχε μπει ως αλλαγή στο 84ο λεπτό ενώ σε κείνο με τους «βυσσινί» ο Τεττέη ήταν τιμωρημένος και δεν αγωνίστηκε.