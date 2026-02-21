Ο Γιώργος Τσακίρης γράφει για τη σπουδαίας σημασίας αναμέτρηση της Ένωσης με τον Λεβαδειακό, την απίθανη στήριξη του κόσμου και τα χέρια...

Η αναμέτρηση της ΑΕΚ με τον Λεβαδειακό είναι η πιο σημαντική, σε ότι αφορά στις πρώτες θέσεις και την κορυφή, της 22ης αγωνιστικής της Superleague και αυτό θαρρώ το αναγνωρίζουν όλοι. Στην περίπτωσή μας και σε ότι αφορά στην Ένωση συνιστά πολύ πιο δύσκολο ματς από εκείνο στην Τούμπα προ μιας εβδομάδας, όχι γιατί ο ΠΑΟΚ αποτελεί πιο εύκολο αντίπαλο για την ομάδα του Νίκολιτς (αυτό θα έπρεπε να είναι κανείς εμπαθής για να το υποστηρίξει και κομπλεξικός), αλλά επειδή η απαίτηση και η υποχρέωση σε τούτο το παιχνίδι είναι εντελώς διαφορετική! Η Ένωση στην Θεσσαλονίκη όφειλε να εκμεταλλευτεί μια ευκαιρία και στην εξίσωση απέναντι στην ομάδα του Λουτσέσκου έκανε καλό ματς και από συγκυρίες δεν πήρε το τρίποντο. Στην Νέα Φιλαδέλφεια με αντίπαλο την ομάδα της Βοιωτίας η κατάκτηση της νίκης είναι επιτακτική και επιβάλλεται να επιτευχθεί προκειμένου ο Δικέφαλος να συνεχίσει να απολαμβάνει τη μοναξιά της κορυφής...

Αλλά όχι μόνο για αυτό το πλέον σημαντικό γεγονός, όπως είναι το να διατηρηθεί στην κορυφή για άλλη μια αγωνιστική, εξίσου μεγάλης σημασίας είναι και να φύγει από το πρόγραμμά της ένα ακόμη απαιτητικό ματς, μιας και υποδέχεται ομάδα 4αδας! Ο Λεβαδειακός φέτος κάνει απίθανα πράγματα και προφανώς σωστά και δικαίως αναγνωρίζεται από όλους η προσπάθεια και το αποτέλεσμα της ομάδας του Παπαδόπουλου. Στη συνέχεια του πρωταθλήματος και έως την ολοκλήρωση της regular season οι κιτρινόμαυροι έχουν να αντιμετωπίσουν μετά την ομάδα της Βοιωτίας, τον Βόλο και τον Ατρόμητο εκτός, την Κηφισιά και την Λάρισα εντός... Αν μη τι άλλο το πρόγραμμα μιλάει από μόνο του και σε περίπτωση επικράτησης της ΑΕΚ στο ματς με τον Λεβαδειακό είναι δεδομένο ότι θα εξαρτάται από τα δικά της αποκλειστικά αποτελέσματα για να παραμείνει στην κορυφή!

Μάλιστα θα μένει να αποδειχθεί αν θα έχει συγκάτοικο έως τα play offs, τον ΠΑΟΚ που έχει ματς λιγότερο, ή θα τερματίσει μόνη πρώτη στην κανονική περίοδο. Τη στιγμή μάλιστα κατά την οποία υπάρχει στο πρόγραμμα και ένα Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ στο Φάληρο και σίγουρα δεν γίνεται να προκύψουν δυο κερδισμένοι από το συγκεκριμένο παιχνίδι, αντιθέτως όμως, δύναται με ισοπαλία να υπάρχουν δυο χαμένοι και μια μεγάλη κερδισμένη: την ΑΕΚ! Όλα αυτά για να τα διαπιστώσουμε αν θα συμβούν και για να υπάρχει η δυνατότητα να γίνουν για την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς, αντιλαμβάνεται κανείς εύκολα και απλά, ότι θα πρέπει να γίνει το βασικό πρώτα: κοινώς να επικρατήσει η Ένωση του Λεβαδειακού στην Νέα Φιλαδέλφεια. Απέναντι σε μια ομάδα που εκτός από τα παραπάνω που σημειώνω, ανταποκρίνεται απόλυτα φέτος και μακριά από την έδρα της, έχοντας τέσσερις νίκες, ισάριθμες ισοπαλίες και μόλις δυο ήττες... Τη στιγμή που αποτελεί και την καλύτερη επίθεση του πρωταθλήματος.

Σε όλα αυτά που εκτιμώ αναδεικνύουν και επιβεβαιώνουν - απογειώνουν τον βαθμό δυσκολίας για την ΑΕΚ, προσθέστε και το γεγονός ότι το ματς θα διεξαχθεί δίχως κόσμο για την γηπεδούχο, εκτιμώ πως δεν χρειάζεται να αναλύσω το πόσο σημαντικό είναι αυτό για τον Δικέφαλο και τους ποδοσφαιριστές του οι οποίοι σε όλες τις αντίστοιχες καταστάσεις στης Φιλαδέλφειας τα μέρη, κεκλεισμένων των θυρών ματς δηλαδή, έχουν ανταποκριθεί απόλυτα έχοντας νίκες και μια ισοπαλία με τον Παναθηναϊκό! Αν μη τι άλλο έχει αποδεχθεί και επιβεβαιωθεί από την έναρξη λειτουργίας της Νέας Φιλαδέλφειας πόσο πρωταγωνιστικό ρόλο παίζει το γήπεδο και η έδρα της ΑΕΚ στην οποία δυο σερί σεζόν υπήρχε πρωτιά σε εισιτήρια και πέρσι στα 100 χρόνια του Ολυμπιακού με νταμπλ ήταν πίσω του ελάχιστα (ενώ και φέτος είναι οι δυο ομάδες αυτές με τα περισσότερα εισιτήρια και στο πρωτάθλημα)!

Για τον λόγο αυτό είναι εξαιρετικής σημασίας η παρουσία του κόσμου της ΑΕΚ πέριξ του γηπέδου της Νέας Φιλαδέλφειας και η ψυχολογική στήριξη που θα παρέχουν στην ομάδα του Νίκολιτς με σούπερ υποδοχή και φυσικά παλμό και φωνή έξω από τις εξέδρες. Το είχαν πει και πέρυσι οι ίδιοι οι πρωταγωνιστές: "τους ακούγαμε απ' έξω να φωνάζουν και δεν το πιστεύαμε, έπρεπε να κερδίσουμε και γι' αυτούς, δεν γίνουν να τους απογοητεύσουμε, ήταν κάτι το απίστευτο"! Αντιλαμβάνεται κανείς εύκολα πόσο παραπάνω κίνητρο δίνει αυτό το γεγονός στους παίκτες της εκάστοτε ομάδας, στην περίπτωσή μας του Δικέφαλου, όπου βολεύει και η πόλη της ΑΕΚ για τέτοιες μαζικές παρουσίες μιας και έχει γύρω στην περιοχή παντού να δεις τον αγώνα. Είναι πραγματικά μοναδική η στήριξη του κόσμου της Ένωσης στην ομάδα, τον προπονητή και τους παίκτες, κάτι φυσικά που έχουν κερδίσει με την εικόνα και τα αποτελέσματα ο Νίκολιτς και οι ποδοσφαιριστές του...

***Πάντως χέρι σαν αυτό του Κοστίνια αν γίνει αύριο σε παίκτη κιτρινόμαυρη φανέλα θα δοθεί πέναλτι, για αυτό μην παραμυθιαστεί κάνας ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ το αναφέρω και κουνήσει το δεξί χεράκι του προς την μπάλα όπως το έκανε ο Πορτογάλος άσος του Ολυμπιακού! Αν ήταν ανάποδα η φάση στο Φάληρο στ' αλήθεια αμφιβάλλει κανείς ότι ο VAR θα τον φώναζε για χέρι και παράβαση;;;