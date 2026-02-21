Η αποστολή της Κηφισιάς για τον εκτός έδρας αγώνας της 22ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, κόντρα στον Άρη (22/2, 19:00).

Η Κηφισιά ολοκλήρωσε την προετοιμασία της για το απαιτητικό παιχνίδι με τον Άρη στο «Κλεάνθης Βικελίδης». Ο Σεμπάστιαν Λέτο έχει να διαχειριστεί αναμενόμενες απουσίες.

Ο Λουτσιάνο Μαϊντάνα είναι τραυματίας, ο Μιγκέλ Ταβάρες παραμένει ανέτοιμος, ενώ ο Μόιζες Ραμίρεζ θα εκτίσει ποινή λόγω καρτών. Η απουσία του διεθνή κίπερ σημαίνει πως τα γάντια του βασικού θα πάρει ο Βασίλης Ξενόπουλος.

Αναλυτικά η αποστολή της Κηφισιάς: Αναλυτικά η αποστολή της Κηφισιάς: Ξενόπουλος, Τσιλιγγίρης, Σιμόν, Χουχούμης, Μποτία, Πέτκοβ, Κονατέ, Σόουζα, Ποκόρνι, Λαρουσί, Πόμπο, Μπένι, Έμπο, Ρουκουνάκης, Βιγιαφάνιες, Ρούμπεν, Αμανί, Αντόνισε, Θεοδωρίδης, Ζέρσον, Νάνελι, Χριστόπουλος, Μίγιτς.