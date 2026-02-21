Καντεβέρε: «Πρέπει να αλλάξουμε την εικόνα μας»

Ο Τίνο Καντεβέρε έβαλε χαμηλό βαθμό στην αξιολόγηση της αγωνιστικής εικόνας του Άρη και αναφέρθηκε στην ανάγκη βελτίωσης της απόδοσης της ομάδας.

Με δηλώσεις του στα κανάλια Novasports, ο επιθετικός από τη Ζιμπάμπουε αναφέρθηκε στην αγωνιστική εικόνα της ομάδας βάζοντας στην εξίσωση το πρόσφατο παιχνίδι στον Βόλο και λέγοντας ότι… «ήταν ένα σκληρό παιχνίδι για όλους μας, διότι είχαμε αποβολή για την ομάδα μας νωρίς στο δεύτερο ημίχρονο. Πράγματι, ο προπονητής μας δεν έμεινε ευχαριστημένος από την απόδοσή μας. Αυτό το συζητήσαμε πολύ μετά τον αγώνα στα αποδυτήρια… Πρέπει να αλλάξουμε την εικόνα μας και να παίζουμε σε όλα τα παιχνίδια από εδώ και πέρα σα να είναι τελικοί. Να εφαρμόζουμε στον αγωνιστικό χώρο όλα αυτά που κάνουμε στις προπονήσεις».

Σχετικά με το παιχνίδι που ακολουθεί απέναντι στην Κηφισιά, έκρινε ότι ο Άρης θα πρέπει να αυξήσει το επίπεδο της έντασης στο παιχνίδι του. «Πρέπει από το πρώτο λεπτό να δείξουμε στους αντιπάλους μας ότι θέλουμε τη νίκη περισσότερο από αυτούς. Πρέπει να έχουμε μεγαλύτερη ένταση στο παιχνίδι μας από ό,τι στον αγώνα με αντίπαλο τον Βόλο. Σε εκείνο το παιχνίδι είναι αλήθεια ότι δεν είχαμε μεγάλη ένταση στον αγωνιστικό χώρο. Έτσι, κόντρα στην Κηφισιά αυτό πρέπει να το αλλάξουμε. Πρέπει να δείξουμε ότι παίζουμε στην έδρα μας κι ότι θα νικήσουμε».