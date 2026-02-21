Γκεοργκίεφ: «Κρίμα που δεν θα έχουμε τον κόσμο μας, προσπαθώ να προσαρμοστώ»

Οι δηλώσεις του Μάρτιν Γκεοργκίεφ στην κάμερα της Cosmote TV ενόψει του αγώνα της ΑΕΚ με τον Λεβαδειακό στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Η ΑΕΚ μετά την ισοπαλία στην Τούμπα καλείται να επιστρέψει στιις νίκες στο κεκλεισμένων των θυρών ματς με τον Λεβαδειακό στη Νέα Φιλαδέλφεια. Από τη στιγμή ο Λάζαρος Ρότα είναι τιμωρημένος αναμένεται ο Μάρτιν Γκεοργκίεφ να κάνει την πρώτξ του εμφάνιση στην αρχική ενδεκάδα.

Σε αυτό το πλαίσιο ο Βούλγαρος αμυντικός μίλησε στην κάμερα της Cosmote TV και αναφέρθηκε τόσο στο ματς, όσο και στην προσαρμογή του στον Δικέφαλο.

Οι δηλώσεις του Μάρτιν Γκεοργκίεφ

Για το παιχνίδι με τον Λεβαδειακό: «Η σκέψη μου είναι ότι πρέπει να πάμε με το μέγιστο της συγκέντρωσης για να κερδίσουμε τους τρεις βαθμούς και να πετύχουμε τον στόχο μας, που είναι η πρώτη θέση. Αυτό ισχύει πάντα, γιατί ως σύλλογος έχουμε πάντα υψηλούς στόχους.

Θα προσπαθήσουμε να διατηρήσουμε αυτό το συναίσθημα κι ελπίζουμε να πάρουμε τους τρεις βαθμούς. Θα πρέπει να δουλέψουμε γι’ αυτό, γιατί στο τέλος θα πρέπει να το αξίζουμε για να το πετύχουμε».

Για τη γνώμη του για τον αντίπαλο: «Είναι καλή ομάδα, όπως μπορείτε να δείτε και από τη βαθμολογία. Είναι στην τέταρτη θέση, που είναι μια καλή θέση στο πρωτάθλημα. Νομίζω, όμως, ότι το "κλειδί" θα είναι να επικεντρωθούμε στους εαυτούς μας.

Θα δούμε, φυσικά, ποια είναι τα δυνατά τους σημεία, με τη βοήθεια του τεχνικού τιμ. Και είμαι σίγουρος ότι θα μας προετοιμάσουν με τον καλύτερο τρόπο για την Κυριακή».

Για το αν είναι μειονέκτημα για την ΑΕΚ το γεγονός ότι το παιχνίδι θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών: «Ναι, νομίζω ότι θα είναι μειονέκτημα το γεγονός ότι δεν θα υπάρχει κόσμος στις εξέδρες. Η ατμόσφαιρα με τον κόσμο μας είναι… ηλεκτρισμένη και είναι σαν τον δωδέκατο παίκτη μας.

Είναι κρίμα που θα έχουμε τον κόσμο μας, αλλά είναι αυτό που είναι. Θα προσπαθήσουμε να τους κάνουμε χαρούμενος, έστω κι έξω από το γήπεδο. Θα δώσουμε τον καλύτερο εαυτό μας κι ελπίζω να κερδίσουμε και γι’ αυτούς».

Για την προσαρμογή του στην ΑΕΚ: «Για εμένα, αυτοί οι δύο μήνες είναι υπέροχοι. Από την πρώτη στιγμή όλοι με υποδέχθηκαν θερμά. Με βοηθά πολύ το τεχνικό τιμ, οι συμπαίκτες μου, όλοι στον σύλλογο επίσης.

Οπότε, προσπαθώ να προσαρμοστώ, με τη βοήθεια όλων. Κι ελπίζω, από την πλευρά μου, να βοηθήσω την ομάδα να πετύχει τους στόχους της, κάτι που είναι και το πιο σημαντικό».