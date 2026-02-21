Βόλος: Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα στις Σέρρες

Επιμέλεια:  Βασίλης Μπαλατσός
Ο Βόλος σκοράρει για το 1-1 με τον Άρη

Με δύο γνωστές απουσίες πηγαίνει στις Σέρρες ο Βόλος για να αντιμετωπίσει τον Πανσερραϊκό.

Δύο αναμενόμενα προβλήματα έχει ο Κώστας Μπράτσος στον Βόλο για την αυριανή εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Πανσερραϊκό.

Ο εδώ και καιρό τραυματίας Μαρτίνες και ο τιμωρημένος Τριανταφύλλου είναι οι δύο παίκτες που δεν είναι διαθέσιμοι για τους κυανέρυθρους ενόψει του αγώνα των Σερρών.

Η αποστολή του Βόλου για το ματς με τον Πανσερραϊκό: Σιαμπάνης, Μορέιρα, Σόρια, Μύγας, Κάργας, Ατζιάκουα, Αμπάντα, Χέρμανσον, Φορτούνα, Τσοκάνης, Μπουζούκης, Κόμπα, Γρόσδης, Κύρκος, Γκονζάλες, Χουάνπι, Τζόκα, Λάμπρου, Μακνί, Ουρτάδο.

