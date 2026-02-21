Βόλος: Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα στις Σέρρες
Δύο αναμενόμενα προβλήματα έχει ο Κώστας Μπράτσος στον Βόλο για την αυριανή εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Πανσερραϊκό.
Ο εδώ και καιρό τραυματίας Μαρτίνες και ο τιμωρημένος Τριανταφύλλου είναι οι δύο παίκτες που δεν είναι διαθέσιμοι για τους κυανέρυθρους ενόψει του αγώνα των Σερρών.
Η αποστολή του Βόλου για το ματς με τον Πανσερραϊκό: Σιαμπάνης, Μορέιρα, Σόρια, Μύγας, Κάργας, Ατζιάκουα, Αμπάντα, Χέρμανσον, Φορτούνα, Τσοκάνης, Μπουζούκης, Κόμπα, Γρόσδης, Κύρκος, Γκονζάλες, Χουάνπι, Τζόκα, Λάμπρου, Μακνί, Ουρτάδο.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.