Δείτε το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας, με τη Gazz Floor by Novibet, τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας μπάσκετ και τη Super League.

Από το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας ξεχωρίζει ο μεγάλος τελικός ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό για το Κύπελλο Ελλάδας μπάσκετ. Οι δύο αιώνιοι θα τεθούν αντιμέτωποι στις 20:00, με το ματς να μεταδίδεται ζωντανά από το ελεύθερο κανάλι της ΕΡΤ2.

Αμέσως μετά, στις 22:00, μην χάσετε το Gazz Floor by Novibet στο κανάλι του Gazzetta στο Youtube με όλο το ρεπορτάζ και τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών.

Στο ποδόσφαιρο, ξεκινά σήμερα με δύο αναμετρήσεις η 22η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Στις 17:00 ο Αστέρας Aktor υποδέχεται τον Ατρόμητο, σε απετθείας μετάδοση από το Nova Sports 2. Tην ίδια ώρα, ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τον Παναιτωλικό, με το ματς να μεταδίδεται live από το Cosmote Sport 1.

Στην Premier League, η Μάντσεστερ Σίτι υποδέχεται τη Νιούκαστλ στις 22:00 (Nova Sports Premier League), ενώ στο ισπανικό πρωτάθλημα, η Ρεάλ τίθεται αντιμέτωπη με την Οσασούνα στις 19:30 (Nova Sports 1) και η Ατλέτικο Μαδρίτης με την Εσπανιόλ (22:00, Nova Sports 1)