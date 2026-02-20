Ο Ράφα Μπενίτεθ επέλεξε να στερηθεί τις υπηρεσίες του Κάρολ Σφιντέρσκι στον εξ' αναβολής αγώνα με τον ΟΦΗ.

Μέσω από την καθιερωμένη ανάρτηση του ποινολογίου της λίγκας έγινε γνωστό πως ο Παναθηναϊκός πήρε την απόφαση για τον αγώνα στον οποίο δεν θα έχει στην διάθεσή του τον Κάρολ Σφιντέρσκι.

Στον Πολωνό σέντερ φορ επιβλήθηκε ποινή μιας αγωνιστικής, επειδή συμπλήρωσε τρεις κάρτες με εκείνη που δέχθηκε κόντρα στην ΑΕΛ. Ο Ράφα Μπενίτεθ επέλεξε να στερηθεί τις υπηρεσίες του ποδοσφαιριστή του στον αγώνα κόντρα στον ΟΦΗ, όχι αυτόν της Κυριακής (22/02), αλλά το εξ' αναβολής της 1ης αγωνιστικής που θα γίνει στην Λεωφόρο στις 4 Μαρτίου.

Υπενθυμίζουμε πως ο Ισπανός τεχνικός είχε να διαλέξει εκτός απ' αυτόν, μεταξύ του προσεχή εκτός έδρας αγώνα με τον ΟΦΗ, του εντός με τον Άρη και του εκτός με τον Λεβαδειακό.

Ο 29χρονος Πολωνός επιθετικός έχει πραγματοποιήσει 35 συμμετοχές φέτος σκοράροντας εννέα γκολ και δίνοντας δύο ασίστ στα περισσότερα από 1.800 λεπτά που έχει αγωνιστεί.