Ξεκίνησε προετοιμασία για ΟΦΗ, ξανά μέρος του προγράμματος ο Πελίστρι

Ο Παναθηναϊκός άρχισε την προετοιμασία του για τον άγωνα με τον ΟΦΗ την Κυριακή. Ξανά μέρος της προπόνησης ο Πελίστρι.

Την επομένη του αγώνα του ισόπαλου 2-2 με την Βικτόρια Πλζεν, ο Παναθηναϊκός επέστρεψε στο Κορωπί για να ξεκινήσει την προετοιμασία του για τον αγώνα με τον ΟΦΗ για την 22η αγωνιστική της Stoiximan Superleague.

Όσοι βρέθηκαν στο αρχικό σχήμα του παιχνιδιού με τους Τσέχους έκαναν αποθεραπεία. Οι υπόλοιποι ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με rondo, ακολούθησαν ασκήσεις κυκλοφορίας μπάλας και ολοκλήρωσαν με παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο.

Μέρος του προγράμματος έκανε και πάλι ο Πελίστρι, που δεν θα προλαβαίνει τον αγώνα με τον «όμιλο» και στοχεύει πλέον στη ρεβάνς με την Βικτόρια Πλζεν. Ατομικό έκαναν οι Ντέσερς και Σισοκό ενώ θεραπεία ακολούθησαν οι Τσιριβέγια και Κώτσιρας.