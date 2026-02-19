Η απόλυτη έννοια του: σε ρίξανε στην προπαγάνδα!

Ο Γιώργος Τσακίρης αναδεικνύει τη σκοπιμότητα της προσπάθειας για άλλη μία φορά να βιαστεί η αλήθεια αδικαιολόγητα μέσω ελεγχόμενων ΜΜΕ και Λουτσέσκου...

Η αναμέτρηση της ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ ολοκληρώθηκε στην Θεσσαλονίκη και βάσει της εικόνας στον αγωνιστικό χώρο η συντριπτική πλειονότητα των κανονικών ποδοσφαιρόφιλων (εξαιρώ Ενωσίτες και φίλους της ομάδας της Τούμπας) συμφώνησαν ότι δίκαια ήρθε η ισοπαλία. Ωστόσο όλοι επίσης αναγνώρισαν πως αν σώνει και ντε μια ομάδα με τη συνολική της παρουσία στο συγκεκριμένο ματς έπρεπε να πάρει το τρίποντο, στα σημεία, αυτή ήταν η Ένωση! Προφανώς και όλοι (και σωστά) υπογράμμιζαν ότι εννοείται ότι αν σκόραρε από τη λευκή βούλα ο Γιακουμάκης πιθανότατα θα ήταν διαφορετική η εξέλιξη, χωρίς να θεωρείται και δεδομένο πως δεν θα έβγαζε αντίδραση η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς. Σημασία και ουσία βέβαια έχει το γεγονός ότι οι δυο ομάδες τελικά πήραν, η κάθε μία, αυτό που άξιζαν και μοιράστηκαν τον βαθμό όπου έμοιαζε να μην ικανοποιεί καμία αλλά με την ολοκλήρωση της αγωνιστικής δεν έκρινε και απολύτως τίποτα!

Στην ΑΕΚ υποδέχθηκαν την ισοπαλία εκφράζοντας το γεγονός πως δεν είναι ικανοποιημένοι από το αποτέλεσμα, κάτι που σημείωσαν και στις τοποθετήσεις τους, πιο χαρακτηριστικά ο Σέρβος τεχνικός του Δικέφαλου σημείωσε μεταξύ άλλων (και ενώ σκοπίμως πιέστηκε να πει ότι είναι ευχαριστημένος με τον βαθμό) πως: «Αισθάνομαι άτυχος γιατί θα μπορούσαν να ήταν διαφορετικά τα πράγματα στα ντέρμπι με Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ στο τέλος. Είμαι ικανοποιημένος από τη νοοτροπία και τη συμπεριφορά με εξαίρεση τα πρώτα δέκα λεπτά, αλλά δεν μας ικανοποιεί το αποτέλεσμα. Φεύγουμε με το βαθμό που σε γενικές γραμμές ήταν δίκαιο αποτέλεσμα»! Το ίδιο σημειώναμε στο ρεπορτάζ με την ολοκλήρωση του αγώνα και από τα όσα είπε στα αποδυτήρια στους ποδοσφαιριστές του και υπογραμμίζαμε πως ήταν ο ίδιος και οι κιτρινόμαυροι σκασμένοι γιατί δεν πήραν τη νίκη...

Έως εδώ όλα καλά και επαναλαμβάνω σωστά οι περισσότεροι αναγνωρίζαμε πως πρόκειται για ένα δίκαιο αποτέλεσμα ενώ προσωπικά έγραφα και είπα πώς για την ΑΕΚ συνιστά μεγάλη χαμένη ευκαιρία και ήταν σημαντικό και θετικό πως αυτό σημειώναν και όλοι στο κιτρινόμαυρο ποδοσφαιρικό τμήμα. Κι όμως όλα αυτά και τα παραπάνω δεν ήταν αρκετά για να αποτρέψουν τον βιασμό της αλήθειας από ελεγχόμενα ΜΜΕ και από τον ίδιο τον Λουτσέσκου ο οποίος για πολλοστή φορά και ενώ παίζει ευρωπαϊκό ματς η ομάδα του, στην Ένωση περιμένουμε τη φάση των «16» στο Conference League, αναφέρθηκε στην ΑΕΚ και δίχως λόγο και καμία αιτία διαστρέβλωσε με σκοπό την πραγματικότητα και ανέφερε (σ.σ.: μεταφέρω ακριβώς όσα έγραψαν εδώ στo Gazzetta από την Θεσσαλονίκη ότι είπε ο Ρουμάνος): «Το βράδυ της Κυριακής ήμασταν στεναχωρημένοι που δεν κερδίσαμε, ενώ ο αντίπαλος, που δεν είχε τόσα πολλά παιχνίδια μπροστά του, ένιωθε ικανοποιημένος που έφυγε από την Τούμπα με το βαθμό της ισοπαλίας»!

Νωρίτερα το βραδύ της αναμέτρησης και αφού είχε ολοκληρωθεί η συνάντηση στην Τούμπα υπήρξε σχόλιο τύπου, που η σχέση του με το αντικείμενο είναι ανάλογη με ενός τρίχρονου, ο οποίος προφανώς για τις εντυπώσεις και διότι κρίνει ότι απευθύνεται σε αντίστοιχης δυνατότητας αντίληψης άτομα, ανέφερε ότι ο ΠΑΟΚ είχε 10 φάσεις, 5 μεγάλες, αναφέροντας τελικά το πέναλτι του Γιακουμάκη (που προφανώς είναι συγκλονιστική ευκαιρία να προηγηθεί μια ομάδα, αλλά το έπιασε ο γκολκίπερ ο οποίος παίζει κι αυτός, δεν το έχασε ο Έλληνας φορ, του το έβγαλε και έχει διαφορά), το πλασέ ψηλά του Οζντόεφ (από καλή θέση πάντως) και την κεφαλιά του Καμαρά, κοινώς κατέληξε -με τα λεγόμενά του- από τις 10 στις 3 μόλις και μετα βίας! Στην ίδια αναμέτρηση η ΑΕΚ απείλησε με Κοϊτά (δοκάρι) και Μαρίν (στο τέλος του πρώτου 45λεπτου), αλλά και με Γιόβιτς με σουτ το 50' και στο τετ α τετ του ίδιου απ' την μπαλιά του Κοϊτά (κακό τελείωμα στο 78' με το αριστερό μέσα από την περιοχή του αντιπάλου) και φυσικά με το δοκάρι του Σέρβου φορ στο 94' από την μπαλιά του Λιούμπισιτς όπου ήταν και η τελευταία του αγώνα.

Ελέω των παραπάνω η συντριπτική πλειονότητα των σχολίων (εκτός ΑΕΚ και ΠΑΟΚ) ανέφεραν ότι αν μια ομάδα έπρεπε τελικά να πάρει το τρίποντο αυτή ηταν του Νίκολιτς. Προφανώς και το σημείωναν και εκείνοι που καλύπτουν το ρεπορτάζ της Ένωσης και τα site με κιτρινόμαυρο φόντο, διότι ελεγχόμενα ΜΜΕ και κανάλια με τον μανδύα του δήθεν αντικειμενικού δεν διαθέτει η Ένωση, για να μην ξεχνιόμαστε. Φαίνεται πώς δεν τους άρεσε με τίποτα πως φάνηκε να αναγνωρίζεται πως η ΑΕΚ ήταν ένα κλικ καλύτερη και αρχισε η επιχείρηση απαξίωσης της όποιας αντίθετης άποψης: παλιά μου τέχνη κόσκινο κοινώς... Μέχρι και οφσάιντ έβγαλαν τη φάση με το δοκάρι του Γιόβιτς στο 94' μέσα από ανάλυση -λέει- που έγινε από τον ΠΑΟΚ! Θαρρείς και αν περάσουν σε επικοινωνιακό επίπεδο ότι κέρδισαν τις εντυπώσεις θα πάρουν τρεις βαθμούς αντί για έναν, το ίδιο θα ίσχυε και για την Ένωση φυσικά αν επιχειρούσαν κάποιοι να κάνουν τη μέρα - νύχτα, δεν το έκαναν όμως. Ήταν ενα ματς που το δίκαιο αποτέλεσμα βάση εικόνας ήρθε και το οποίο δεν άφησε χαρούμενη, ή ικανοποιημένη την ΑΕΚ, τα υπόλοιπα είναι για δική του λαϊκή κατανάλωση και συνιστούν την απόλυτη έννοια του: σε ρίξανε στην προπαγάνδα!