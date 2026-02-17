Νικόλας Πατέρας: «Επί Αλαφούζου ο Παναθηναϊκός έχασε δυο πρωταθλήματα από τη διαιτησία»

Ο Νικόλας Πατέρας φιλοξενήθηκε στην ΕΡΤ, στο πλαίσιο συνέντευξης του Αντώνη Αντωνιάδη, και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στον Γιάννη Αλαφούζο και στον Παναθηναϊκό.

Ο Αντώνης Αντωνιάδης ήταν καλεσμένος στην εκπομπή Game Changers της ΕΡΤ και σε αυτό το πλαίσιο έκανε μια... παρέμβαση ο Νικόλας Πατέρας, σε μια σπάνια δημόσια τοποθέτησή του. Ο τελευταίος πρόεδρος του Παναθηναϊκού που σήκωσε πρωτάθλημα και μάλιστα νταμπλ, το 2010, έχει προσωπική σχέση πολλών ετών με τον εμβληματικό Ψηλό του Τριφυλλιού, ο οποίος επί ημερών του ήταν αντιπρόεδρος της ΠΑΕ.

Ο άλλοτε ισχυρός άνδρας των Πράσινων εκτός από τον Αντωνιάδη μίλησε για την τρέχουσα κατάσταση της ομάδας και υπερασπίστηκε τον Γιάννη Αλαφούζο, καθώς τόνισε πως έχασε τουλάχιστον δυο πρωταθλήματα λόγω διαιτησίας.

Οι δηλώσεις του Νικόλα Πατέρα για Παναθηναϊκό και Αλαφούζο

«Φυσικά και παρακολουθώ τα τεκταινόμενα στον Παναθηναϊκό και ελπίζω ότι τα πράγματα θα βελτιωθούν, τόσο λόγω του νέου γηπέδου στο Βοτανικό, όσο και με την εμπειρία που έχει αποκτήσει ο Γιάννης Αλαφούζος, μέσα από την προεδρία του στο Τριφύλλι.

Θεωρώ πως ο Παναθηναϊκός αδικήθηκε επί προεδρίας Αλαφούζου και τουλάχιστον δύο πρωταθλήματα τα έχασε από διαιτησίες κι όχι επειδή δεν δικαιούταν να τα κερδίσει. Ας πούμε ότι υπάρχουν δύο χρωστούμενα πρωταθλήματα. Το πώς διαχειρίζεται κάποιος ένα ποδοσφαιρικό σύλλογο έχει να κάνει με τον χαρακτήρα του και τον τρόπο που θέλει να μανατζάρει τα πράγματα.

Επί της δικής μου προεδρίας, τα πράγματα λειτουργούσαν αυστηρά μεν, αλλά με απόλυτη δικαιοσύνη. Τα τελευταία χρόνια παρατηρώ πως στον Παναθηναϊκό οι παίκτες έρχονται για τα χρήματα και λιγότερο για τη φανέλα. Δεν είναι συσπειρωμένοι γύρω από την ομάδα και ταυτόχρονα δεν αντιλαμβάνονται το βάρος της φανέλας της ομάδας, όπως είχαμε καταφέρει στο παρελθόν να τους το μεταφέρουμε εμείς. Η διοίκηση, ο Αντωνιάδης και άλλοι ποδοσφαιριστές της εποχής εκείνης, όπως ο Καραγκούνης. Τώρα αυτό λείπει από την ομάδα.

Ο Γιάννης Αλαφούζος έβαλε πολλά χρήματα και έβγαλε τον Παναθηναϊκό από μια δύσκολη εποχή μετά τη διετή διοίκηση Γόντικα. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία και αυτό όλοι πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Όπως επίσης ότι κατάφερε να ξεμπλοκάρει το θέμα του γηπέδου. Εμάς μας είχαν σταματήσει με τη δικαιολογία των κορμοράνων.

Πιστεύω πως ο Παναθηναϊκός θα πάει καλύτερα και πιστεύω επίσης πως όσο περνάνε τα χρόνια το ποδόσφαιρο θα βελτιώνεται. Τόσο επειδή ο κόσμος μέσω της τηλεόρασης βλέπει περισσότερο ποδόσφαιρο και καταλαβαίνει όταν μια ομάδα αδικείται, όσο και λόγω του VAR, το οποίο σε πολλές περιπτώσεις αναγκάζει τη διαιτησία να είναι πιο δίκαιη.

Για το ότι πέρασαν 16 χρόνια χωρίς πρωτάθλημα δεν είναι απόλυτη ευθύνη του σημερινού προέδρου του Παναθηναϊκού, αλλά έχει να κάνει με άλλους εξωγενείς παράγοντες που δεν είναι στον έλεγχο κάθε ομάδας».