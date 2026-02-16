Με ένα πολύ όμορφο τέρμα του Μουτουσαμί ο Ατρόμητος πήρε ξανά προβάδισμα στο σκορ απέναντι στον Πανσερραϊκό στο 87', αλλά στο 92' τα «λιοντάρια» ισοφάρισαν σε 2-2 με τον Τεισέιρα.

Συναρπαστικό παιχνίδι έλαβε χώρα στο Περιστέρι, με τον Ατρόμητο και τον Πανσερραϊκό να έρχονται ισόπαλοι με 2-2. Ο Τσούμπερ με το πρώτο του γκολ με τη φανέλα του Ατρόμητου έκανε το 1-0 στο 27' με εκτέλεση πέναλτι, αλλά τέσσερα λεπτά αργότερα ο Λύρατζης ισοφάρισε σε 1-1.

Το ματς ωστόσο είχε συναρπαστικό φινάλε. Στο 87' ο Ατρόμητος βρήκε τον τρόπο να ξαναπάρει το προβάδισμα κόντρα στον Πανσερραϊκό με μια γκολάρα από τον Μουτουσαμί. Ο μέσος του Ατρόμητου κοντρόλαρε και με ένα ξερό σουτ τίναξε τα δίχτυα σκοράροντας ένα πανέμορφο τέρμα για το 2-1.

Όμως ο Πανσερραϊκός είχε απάντηση στις καθυστερήσεις φτάνοντας με τον Τεϊσέιρα στην ισοφάριση στο 92'. Μετά από εκτέλεση κόρνερ, ο Τεϊσέιρα κατάφερε να βρει δίχτυα ισοφαρίζοντας σε 2-2 για τους Σερραίους που ήταν και το τελικό σκορ.