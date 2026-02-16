Οι δηλώσεις του τεχνικού του Πανσερραϊκού Χεράρ Σαραγόσα και του Ατρόμητου Ντούσαν Κέρκεζ για το ματς.

Ο προπονητής του Πανσερραϊκού Χεράρ Σαραγόσα μετά το 2-2 με τον Ατρόμητο εξήρε τη μαχητικότητα των παικτών του, αλλά ήταν και ιδιαίτερα καυστικός με τη διαιτησία.

Αναλυτικά όσα είπε: «Πρόκειται για έναν βαθμό χρυσάφι. Είχαμε ως στόχο να επιβάλλουμε τον ρυθμό μας και νομίζω τα καταφέραμε, αλλά για πολλοστή φορά εξωαγωνιστικοί παράγοντες δεν μας άφησαν να διεκδικήσουμε αυτό που μπορούσαμε, αφού μείναμε με 10 ποδοσφαιριστές.

Το ελληνικό ποδόσφαιρο δεν είναι μόνο Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ, υπάρχουν κι άλλες ομάδες, κι όταν μιλάω με άλλους προπονητές του εξωτερικού γελούν με αυτά που συμβαίνουν.

Σε κάθε παιχνίδι υπάρχει ένα πέναλτι, μια αποβολή, επέμβαση του VAR, όλα αυτά είναι για γέλια. Δεν μπορώ να γνωρίζω τι θα συνέβαινε εάν δεν υπήρχε η αποβολή.

Παρά τις ήττες μας, η προσπάθεια μας παραμένει η ίδια, να είμαστε μαχητικοί και να παλεύουμε για κάθε αποτέλεσμα».

Η ΠΑΕ Πανσερραϊκός στη διάρκεια του ματς έκανε επίσης την εξής ανάρτηση στη διάρκεια του ματς:

Ο τεχνικός του Ατρόμητου Ντούσαν Κέρκεζ ήταν φυσικά απογοητευμένος με την απώλεια δύο βαθμών στο φινάλε κι ενώ η ομάδα του είχε αριθμητικό πλεονέκτημα: «Δεν είναι δίκαιο το αποτέλεσμα, ο αντίπαλος έκανε δύο προσπάθειες και πέτυχε 2 γκολ, εμείς είχαμε κάποιες ευκαιρίες, αλλά κάναμε παιδικά λάθη. Μπορούσαμε να τελειώσουμε το παιχνίδι, πρέπει να κρατήσουμε ψηλά το κεφάλι, απομένουν ακόμη πολλά ματς και πρέπει να μην τα παρατήσουμε».

