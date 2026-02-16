Με προβλήματα άρχισε την προετοιμασία του ο Άρης ενόψει του εντός έδρας αγώνα (22/2) με την Κηφισιά καθώς είναι αμφίβολη η συμμετοχή των Γαλανόπουλου και Μορόν.

Οι δύο ποδοσφαιριστές απουσίασαν από το πρόσφατο παιχνίδι απέναντι στον ΝΠΣ Βόλου και μάλιστα για τον Κώστα Γαλανόπουλο είναι ελάχιστες οι πιθανότητες επιστροφής στη δράση εντός της εβδομάδας. Ο έμπειρος μέσος ταλαιπωρείται από τενοντίτιδα και το πιθανότερο είναι να συνεχίσει το πρόγραμμα θεραπειών καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας.

Σε ότι αφορά τον Λορέν Μορόν, ο Ισπανός επιθετικός είχε ενοχλήσεις στον αχίλλειο τένοντα, προς το παρόν όμως εκτιμάται ότι θα είναι σε θέση να μπει στο πρόγραμμα από τα μέσα της εβδομάδας και κατ’ επέκταση θα βρεθεί στη διάθεση του προπονητή του.

Εκτός πλάνων για τον αγώνα με την Κηφισιά είναι και ο Μάρτιν Χόνγκλα ο οποίος θα εκτίσει ποινή μίας αγωνιστικής έπειτα από την κόκκινη κάρτα που αντίκρισε στο παιχνίδι με τον Βόλο.