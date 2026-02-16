Συμπλήρωσε κάρτες ο Κεντζιόρα, σε ποια ματς μπορεί να εκτίσει

Ο ΠΑΟΚ θα στερηθεί τις υπηρεσίες του Τόμας Κεντζιόρα σ' ένα από τα επόμενα τέσσερα παιχνίδια της ομάδας του.

Ο ΠΑΟΚ δεν μπόρεσε να πάρει τη νίκη στο ντέρμπι των δικεφάλων στην Τούμπα κόντρα στην ΑΕΚ, με το παιχνίδι να λήγει με το σκορ στο 0-0. Πέραν από την απώλεια της νίκης, ο «δικέφαλος του βορρά» είδε ακόμη ένα πρόβλημα να δημιουργείται.

Ο Τόμας Κεντζιόρα δέχθηκε μία κίτρινη κάρτα στο 84ο λεπτό της αναμέτρησης και ως αποτέλεσμα αυτού έφτασε τις τρεις στο φετινό πρωτάθλημα με αποτέλεσμα να του επιβληθεί αυτόματα ποινή μιας αγωνιστικής από τον κανονισμό της λίγκας.

Ο Πολωνός κεντρικός αμυντικός θα αναγκαστεί να χάσει έτσι ένα από τα επόμενα τέσσερα παιχνίδια της ομάδας του, με τον Ραζβάν Λουτσέσκου να μπορεί να επιλέξει μεταξύ των ΑΕΛ εκτός (22/02), Αστέρας Aktor εντός (01/03), Κηφισιά εκτός (04/03) και Ολυμπιακός εκτός (08/03).