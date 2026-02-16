Ο Βαγγέλης Μαρινάκης βρίσκεται στο προπονητικό κέντρο του Ολυμπιακού και μιλά κατ'ιδίαν με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και τους παίκτες του.

Η απογοητευτική εμφάνιση του Ολυμπιακού και το «στείρο» 0-0 απέναντι στον Λεβαδειακό προκάλεσαν άμεσες εξελίξεις στο «ερυθρόλευκο» στρατόπεδο.

Παρά το γεγονός ότι για σήμερα (16/2) είχε δοθεί ρεπό στους ποδοσφαιριστές της ομάδας, ο Βαγγέλης Μαρινάκης συναντήθηκε με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και όλους τους παίκτες στο Ρέντη.

Ο ισχυρός άνδρας της «ερυρθόλευκης» ΠΑΕ, βρέθηκε εκτάκτως στο προπονητικό κέντρο των Πειραιωτών και αυτήν την ώρα πραγματοποιεί συνάντηση με τον Βάσκο τεχνικό και τους παίκτες του, σχετικά με την εικόνα που παρουσίασαν στο πρόσφατο παιχνίδι τους για την 21η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Η ομάδα ταξίδεψε στη Λιβαδειά έχοντας ηττηθεί και από τον Παναθηναϊκό (0-1) στο ντέρμπι «αιωνίων» της 20ης «στροφής» του πρωταθλήματος, με τον Βαγγέλη Μαρινάκη να θέτει άπαντες προ των ευθυνών τους εν όψει της συνέχειας των αγωνιστικών τους υποχρεώσεων.