Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα: Οι Galacticos, το «Ξέρεις από μπάλα» και το Ατρόμητος - Πανσερραϊκός
Το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας ξεκινά με τους Galacticos by Interwetten, που αναλύουν τα πάντα γύρω από την ισοπαλία στο ΠΑΟΚ - ΑΕΚ, την εικόνα του Παναθηναϊκού απέναντι στην ΑΕΛ Novibet και την γκέλα του Ολυμπιακού με τον Λεβαδειακό.
Στις 18:00, ολοκληρώνεται η 21η αγωνιστική της Stoiximan Super League με τον Ατρόμητο να υποδέχεται τον Πανσερραϊκό, σε απευθείας μετάδοση από το Nova Sports prime.
Στην υπόλοιπη Ευρώπη, η Μπαρτσελόνα τίθεται αντιμέτωπη εκτός έδρας με την Τζιρόνα, με το ματς της La Liga να ξεκινά στις 22:00 και να μεταδίδεται ζωντανά από το Νova Sports prime. Τέλος, στην Πορτογαλία, η Ρίο Άβε φιλοξενεί τη Μορεϊρένσε στις 22:15, με την αναμέτρηση να παίζει live στο Cosmote Sport 1.
Τέλος, στις 23:00 ανοίγουν οι γραμμές στο «Ξέρεις από μπάλα» με τους Δημήτρη Γρηγορόπουλο και Χρήστο Σούτο να σχολιάζουν όσα είδαμε στα παιχνίδια του Σαββατοκύριακου για τη Super League.
Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας
- Galacticos by Interwetten (14:00, Gazzetta Youtube)
- Ατρόμητος - Πανσερραϊκός (18:00, Nova Sports prime)
- Τζιρόνα - Μπαρτσελόνα (22:00, Nova Sports prime)
- Ρίο Άβε - Μορεϊρένσε (22:15, Cosmote Sport 1)
- Ξέρεις από μπάλα; (23:00, Gazzetta Youtube)
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.