Δείτε το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας, με τις εκπομπές του Gazzetta και το Ατρόμητος - Πανσερραϊκός για την 21η αγωνιστική της Super League.

Το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας ξεκινά με τους Galacticos by Interwetten, που αναλύουν τα πάντα γύρω από την ισοπαλία στο ΠΑΟΚ - ΑΕΚ, την εικόνα του Παναθηναϊκού απέναντι στην ΑΕΛ Novibet και την γκέλα του Ολυμπιακού με τον Λεβαδειακό.

Στις 18:00, ολοκληρώνεται η 21η αγωνιστική της Stoiximan Super League με τον Ατρόμητο να υποδέχεται τον Πανσερραϊκό, σε απευθείας μετάδοση από το Nova Sports prime.

Στην υπόλοιπη Ευρώπη, η Μπαρτσελόνα τίθεται αντιμέτωπη εκτός έδρας με την Τζιρόνα, με το ματς της La Liga να ξεκινά στις 22:00 και να μεταδίδεται ζωντανά από το Νova Sports prime. Τέλος, στην Πορτογαλία, η Ρίο Άβε φιλοξενεί τη Μορεϊρένσε στις 22:15, με την αναμέτρηση να παίζει live στο Cosmote Sport 1.

Τέλος, στις 23:00 ανοίγουν οι γραμμές στο «Ξέρεις από μπάλα» με τους Δημήτρη Γρηγορόπουλο και Χρήστο Σούτο να σχολιάζουν όσα είδαμε στα παιχνίδια του Σαββατοκύριακου για τη Super League.

Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας