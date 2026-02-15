Στο 46' ο Τούπτα έκανε το 1-0 για την ΑΕΛ Novibet κόντρα στον Παναθηναϊκό.

Το κλίμα στη Λεωφόρο ήταν βαρύ σε όλο το πρώτο ημίχρονο εξαιτίας της πορείας του Παναθηναϊκού και με τη λήξη του ημιχρόνου και το 0-0 με την ΑΕΛ Novibet υπήρξαν έντονες αποδοκιμασίες.

Στο 46' ήρθε το γκολ των Λαρισαίων για να γίνει ακόμα πιο δύσκολη η κατάσταση για το τριφύλλι. Οι πράσινοι δεν κατάφεραν να σκοράρουν σε φάση διαρκείας, η ΑΕΛ Novibet έβγαλε άμυνα, ο Σίστο έκανε τρομερή κάθετη, ο Τούπτα έφυγε στην πλάτη του Τουμπά και με δεξί πλασέ νίκησε τον Λαφόν στέλνοντας τη μπάλα στη δεξιά γωνία για το 1-0.

Το γκολ του Τούπτα