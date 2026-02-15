Νίκολιτς: «Δείξαμε χαρακτήρα, δυσανάλογα τα κριτήρια της διαιτησίας»

Οι δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς στην κάμερα της ΝOVA μετά τη «λευκή» ισοπαλία με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα.

Η ΑΕΚ είχε δύο δοκάρια στην Τούμπα και εν τέλει έμεινε στην ισοπαλία δίχως σκορ με τον ΠΑΟΚ, όμως παραμένει στην κορυφή της Stoiximan Super League. O τεχνικός του Δικεφάλου, Μάρκο Νίκολιτς, μίλησε μετά το ματς στην κάμερα της NOVA και στάθηκε στον χαρακτήρα της ομάδας του, ενώ άφησε αιχμές για τη διαιτησία του Όσμερς.

Οι δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς

«Θα πω ό,τι είπα και στους παίκτες: Πολύ καλή προσπάθεια και συμπεριφορά στο γήπεδο. Μία ομάδα που έδειξε χαρακτήρα. Δεν θα πω… πρωταθλητή. Το ματς ήταν ισορροπημένο. Η κατοχή και οι ευκαιρίες ήταν ίσες. Ο Λούκα Γιόβιτς μας είχε βοηθήσει και είχε μία άτυχη στιγμή. Ειμαι ικανοποιημένος από την προσπάθεια. Μένουμε στην κορυφή. Αποδώσαμε καλά, μένω ικανοποιημένος.

Για τη διαιτησία: «Ήταν πολλές οι κίτρινες, για κάποια ελαφριά χτυπήματα. Να πω και για το πέναλτι που δόθηκε στον ΠΑΟΚ, αλλά δε θέλω να σχολιάσω. Μετά υπήρχε και η φάση του Γκατσίνοβιτς… Δεν θέλω να σχολιάσω. Δυσανάλογα πάντως τα κριτήρια».

Για τα λάθη στα πρώτα λεπτά: «Υπήρξαν λάθη. Είναι ανησυχητικό. Ατομικά λάθη, από Πινέδα, Ρέλβας, δεν παίζει ρόλο. Το συζητήσαμε με τα παιδιά και πήραμε κάποιες καλύτερες αποφάσεις μετά. Ήταν λάθη όντως».

Για τον Πήλιο που αποχώρησε τραυματίας: «Αντιμετώπισε μία ενόχληση πριν το ματς. Είναι δυνατό παιδί ο Πήλιος. Άλλαξε κάπως το πλάνο για την αναμέτρηση. Φεύγουμε με το βαθμό που σε γενικές γραμμές ήταν δίκαιο αποτέλεσμα».