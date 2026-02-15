Ατρόμητος: Χωρίς Τζοβάρα κόντρα στον Πανσερραϊκό
Ο Ατρόμητος ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για τον αγώνα με τον Πανσερραϊκό στο Περιστέρι. H ομάδα του Ντούσαν Κέρκεζ «ψάχνει» τρίποντο κόντρα στους ουραγούς, ώστε να μειώσει τη διαφορά από τον 8ο ΟΦΗ στους δύο βαθμούς.
Μοναδική απουσία για τους Περιστεριώτες ο Τζοβάρας, ο οποίος ταλαιπωρείται από μια σύσπαση.
Η αποστολή του Ατρομήτου
Αθανασίου, Χουτεσιώτης, Γκουγκεσασβίλι, Κίνι, Μουντές, Παπαδόπουλος, Ούρονεν, Μανσούρ, Μήτογλου, Σταυρόπουλος, Τσακμάκης, Καραμάνης, Αμπαρτζίδης, Μίχορλ, Μουτουσαμί, Τσιγγάρας, Γιουμπιτάνα, Μπάκου, Πνευμονίδης, Ουκάκι, Τσούμπερ, Τσαντίλας, Φαν Βεερτ
