Η αποστολή του Ατρομήτου για την εντός έδρας αναμέτρηση της 21ης αγωνιστικής κόντρα στον Πανσερραϊκό (16/2, 20:00).

Ο Ατρόμητος ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για τον αγώνα με τον Πανσερραϊκό στο Περιστέρι. H ομάδα του Ντούσαν Κέρκεζ «ψάχνει» τρίποντο κόντρα στους ουραγούς, ώστε να μειώσει τη διαφορά από τον 8ο ΟΦΗ στους δύο βαθμούς.

Μοναδική απουσία για τους Περιστεριώτες ο Τζοβάρας, ο οποίος ταλαιπωρείται από μια σύσπαση.

Η αποστολή του Ατρομήτου

Αθανασίου, Χουτεσιώτης, Γκουγκεσασβίλι, Κίνι, Μουντές, Παπαδόπουλος, Ούρονεν, Μανσούρ, Μήτογλου, Σταυρόπουλος, Τσακμάκης, Καραμάνης, Αμπαρτζίδης, Μίχορλ, Μουτουσαμί, Τσιγγάρας, Γιουμπιτάνα, Μπάκου, Πνευμονίδης, Ουκάκι, Τσούμπερ, Τσαντίλας, Φαν Βεερτ