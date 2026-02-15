Η ενδεκάδα που επέλεξε ο Ράφα Μπενίτεθ για το σημαντικό παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την ΑΕΛ.

Λίγη ώρα πριν ξεκινήσει (21:00-Cosmote Sport 1-live από το Gazzetta) το παιχνίδι μεταξύ του Παναθηναϊκού και της ΑΕΛ Novibet, έγιναν γνωστές οι επιλογές του Ράφα Μπενίτεθ για τους παίκτες που θα βρεθούν στο αρχικό σχήμα των «πρασίνων».

Ο Ισπανός τεχνικός διατήρησε την τριάδα στην άμυνα χρησιμοποιώντας το αγαπημένο του 3-4-2-1. Κράτησε τον Λαφόν κάτω από την εστία για άλλο ένα ματς βάζοντας μπροστά του τους Κάτρη, Τουμπά και Γεντβάι. Ως φουλ μπακ θα πάρουν θέση ο Καλάμπρια και ο Ερνάντεθ, με τον δεύτερο να κάνει έτσι το ντεμπούτο του με την πράσινη φανέλα.

Στην μεσαία γραμμή ο Τσέριν επανήλθε στην αρχική ενδεκάδα έχοντας δίπλα του τον Μπακασέτα. Μπροστά τους θα είναι οι Αντίνο και Ταμπόρδα ενώ στην κορυφή, τον τιμωρημένο Τεττέη αντικατέστησε ο Σφιντέρσκι.

Στον πάγκο βρίσκονται οι Τσάβες, Κότσαρης, Πάλμερ-Μπράουν, Σιώπης, Σάντσες, Ζαρουρί, Κοντούρης, Παντελίδης, Μπόκος, Βιλένα, Γιάγκουσιτς, Πάντοβιτς.

Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού

Λαφόν, Τουμπά, Κάτρης Γεντβάι, Καλάμπρια, Ερνάντεθ, Τσέριν, Μπακασέτας, Ταμπόρδα, Αντίνο, Σφιντέρκσι.