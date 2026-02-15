Παναθηναϊκός: Πρόστιμο 43.500 ευρώ από την UEFA για το ματς με τη Ρόμα
Ακόμη ένα πρόστιμο από την UEFA έλαβε ο Παναθηναϊκός, αυτή τη φορά αναφορικά με το παιχνίδι στο ΟΑΚΑ απέναντι στη Ρόμα, που είχε διεξαχθεί στις 29 Ιανουαρίου και έληξε με σκορ 1-1.
Πιο συγκεκριμένα, για το παιχνίδι της 8ης και τελευταίας αγωνιστικής του Europa League, το «τριφύλλι» καλείται να πληρώσει 43.500 ευρώ στο αρμόδιο όργανο (Control, Ethics and Disciplinary Body), με το συγκεκριμένο ποσό να κρατείται από τα συνολικά έσοδα που θα έχουν φέτος οι πράσινοι από την πορεία τους στην δεύτερη τη τάξει διοργάνωση της UEFA.
Συνολικά, από το περασμένο καλοκαίρι, όταν και ξεκίνησε την ευρωπαϊκή του πορεία από τα προκριματικά του Champions League, ο Παναθηναϊκός έχει δεχθεί πρόστιμα ύψους 210.625 ευρώ.
Η αναφορά της UEFA:
Παναθηναϊκός-Ρόμα (1-1), 29 Ιανουαρίου 2026
Παραβάσεις και ποινές:
Παρεμπόδιση δημόσιων διαδρόμων διέλευσης, άρθρο 38 Κανονισμού Ασφάλειας και Προστασίας της UEFA
Πρόστιμο: 13.000 ευρώ
Άναμμα πυροτεχνημάτων, άρθρο 16(2)(γ) Πειθαρχικού Κανονισμού
Πρόστιμο: 30.500 ευρώ
