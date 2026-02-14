Μεντιλίμπαρ: «Να είμαστε πιο επικίνδυνοι ειδικά με αριθμητικό πλεονέκτημα»

Η συνέντευξη Τύπου του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μετά την ισοπαλία (0-0) του Ολυμπιακού με αντίπαλο τον Λεβαδειακό.

Ο προπονητής του Ολυμπιακού, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, στη συνέντευξη Τύπου μετά το τελικό 0-0 με τον Λεβαδειακό εκτός έδρας, έκανε πρώτα το δικό του σχόλιο για τον αγώνα και μετά δέχτηκε ερωτήσεις από τους εκπροσώπους των ΜΜΕ:

«Το παιχνίδι ξεκίνησε καλά, κυριαρχήσαμε και προσπαθήσαμε να επιτεθούμε κυρίως από τα άκρα χωρίς όμως να έχουμε την ικανότητα να δημιουργήσουμε μεγάλο κίνδυνο στον αντίπαλο. Στο δεύτερο ημίχρονο προσπαθήσαμε περισσότερο, αλλά ο αντίπαλος που ήταν με έναν παίκτη λιγότερο κλείστηκε στην περιοχή του και εκεί χρειαζόταν κάτι παραπάνω. Κάναμε τις σέντρες από τα πλάγια οι οποίες όμως δεν ήταν καλές, προσπαθήσαμε με διάφορους τρόπους χωρίς όμως να είμαστε εύστοχοι και να μπορούμε να εκμεταλλευτούμε το αριθμητικό μας πλεονέκτημα για να δημιουργήσουμε μεγαλύτερο κίνδυνο. Η ομάδα θα πρέπει να είναι πιο επικίνδυνη, ιδιαίτερα όταν υπάρχει και αριθμητικό πλεονέκτημα, αλλά όταν και ο αντίπαλος είναι κλεισμένος στην περιοχή του είναι πιο δύσκολο να επιτεθείς».

- Τι μπορεί να αλλάξει ο Ολυμπιακός ενόψει της συνέχειας για να μπορέσει να διεκδικήσει το πρωτάθλημα, ιδιαίτερα όταν παίζει απέναντι σε τέτοιες άμυνες που δείχνει να έχει πρόβλημα.

Είναι ακόμη πιο δύσκολο όταν ο παίκτης μένει με δέκα παίκτες, γιατί αν ήταν έντεκα εναντίον έντεκα το παιχνίδι τότε κάποια στιγμή θα έβγαιναν από την περιοχή τους για να επιτεθούν, όμως έτσι όπως ήταν σήμερα ο αντίπαλος με παίκτη λιγότερο κλείστηκε περισσότερο πίσω και ήταν καλά τοποθετημένοι μέσα στην περιοχή τους και είναι πιο δύσκολο να δημιουργήσεις κίνδυνο. Αυτό που χρειάζεται είναι ταχύτητα, υπομονή και φυσικά ατομική ενέργεια. Όταν είσαι στο ένας εναντίον ενός πρέπει να δείξεις εκεί την ποιότητά σου και να βγάλεις μία ατομική ενέργεια για να δημιουργήσεις κίνδυνο. Χρειάζεται ταχύτητα και υπομονή.

- Υπάρχει κάτι που κρατάτε από τον αγώνα, ιδιαίτερα όταν το ματς ήταν έντεκα εναντίον έντεκα;

Νομίζω πως στην αρχή το παιχνίδι και ο ρυθμός για εμάς ήταν καλός ιδιαίτερα από τα άκρα με τους Μαρτίνς και Αντρέ Λουίς. Πρέπει να βελτιώσουμε όμως την ποιότητά μας στις σέντρες, να έχουμε καλύτερα σουτ και να είμαστε πιο εύστοχοι.

- Στον πρώτο γύρο στο «Γ. Καραϊσκάκης» είχατε μιλήσει με καλά λόγια για τον Λεβαδειακό, πιστεύετε ότι δίκαια βρίσκεται ακόμη ψηλά στη βαθμολογία;

Είναι αλήθεια πως στα δύο ματς με τον ΟΦΗ και με τον Αστέρα Τρίπολης έβγαλε μία κούραση, όμως σίγουρα μετά την ισοπαλία με εμάς θα γίνει πιο δυνατός ο Λεβαδειακός και ότι αγωνίστηκε με δέκα παίκτες και πήρε τον βαθμό της ισοπαλίας απέναντί μας πιστεύω θα γίνει πιο δυνατός και θα είναι μέσα στην πρώτη τετράδα.