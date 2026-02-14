Παρελθόν από το team του Μάρκο Νίκολιτς αποτελεί ο εως πρότινος συνεργάτης του Αλεξάνταρ Ρόγκιτς, διαβάστε τον λόγο...

Παρελθόν αποτελεί από την ΑΕΚ ο Αλεξάνταρ Ρόγκιτς, ο βοηθός προπονητή του Μάρκο Νίκολιτς, έπειτα από απόφαση του ίδιου του Σέρβου κόουτς σύμφωνα με πληροφορίες μας.

Ο λόγος που πάρθηκε αυτή η απόφαση από τον Νίκολιτς είναι γιατί ο Ρόγκιτς πήγε στο ΣΕΦ να δει τον αγώνα του Ολυμπιακού με τον Ερυθρό Αστέρα χωρίς να ενημερώσει τον Σέρβο τεχνικό της Ένωσης.

Συγκεκριμένα ο Ρόγκιτς έδωσε το «παρών» στο ΣΕΦ για τον προχθεσινό αγώνα της Euroleague μαζί με τον Νόβακ Τζόκοβιτς, ωστόσο, όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ μας, δεν είχε αναφέρει τίποτα στον Νίκολιτς.

Αυτό θεωρήθηκε ανεπίτρεπτο από τον τεχνικό των κιτρινόμαυρων, ο οποίος πήρε κατευθείαν την απόφαση να απομακρύνει από το team του τον Ρόγκιτς και γι' αυτό ο τελευταίος δεν ταξίδεψε καν στη Θεσσαλονίκη με την αποστολή για το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ.

Ο Ρόγκιτς ήταν από την πρώτη μέρα στο τεχνικό τιμ του Νίκολιτς, μαζί με τον άλλο βοηθό του Σέρβου προπονητή, Ραντόγιε Σμίλιανιτς, αλλά και τον επικεφαλής απόδοσης Γκόραν Μπάσαριτς.