Στο Λεβαδειακός - Ολυμπιακός οι Βοιωτοί έμειναν με 10 παίκτες μετά την αποβολή του Όζμπολτ για χτύπημά του πάνω στον Τζολάκη. Η φάση αυτή ήταν στο 42ο λεπτό όπου ο φορ των Βοιωτών είδε 2η κίτρινη. Πολύ λίγο πριν είχε δει την πρώτη κίτρινη για διαμαρτυρία και έτσι πήγαμε στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου.