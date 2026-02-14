Λεβαδειακός - Ολυμπιακός: Η αποβολή του Όζμπολτ με 2η κίτρινη
Στο 42ο λεπτό ο Όζμπολτ αποβλήθηκε με 2η κίτρινη μετά από χτύπημά του πάνω στον Τζολάκη την ώρα που έδιωχνε την μπάλα.
Στο Λεβαδειακός - Ολυμπιακός οι Βοιωτοί έμειναν με 10 παίκτες μετά την αποβολή του Όζμπολτ για χτύπημά του πάνω στον Τζολάκη. Η φάση αυτή ήταν στο 42ο λεπτό όπου ο φορ των Βοιωτών είδε 2η κίτρινη. Πολύ λίγο πριν είχε δει την πρώτη κίτρινη για διαμαρτυρία και έτσι πήγαμε στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου.
