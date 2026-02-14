Ράσταβατς: «Θα πετύχουμε τους στόχους μας»

Οι δηλώσεις του Μίλαν Ράσταβατς στην κάμερα της Cosmote TV μετά την ήττα του Αστέρα AKTOR από τον Παναιτωλικό.

Ο Αστέρας AKTOR ήταν κατώτερος των περιστάσεων στο βαθμολογικά σημαντικό ματς με τον Παναιτωλικό και ηττήθηκε με 3-1. Ο Σέρβος τεχνικός, Μίλαν Ράσταβατς, μίλησε στην κάμερα της Cosmote TV και εξέφρασε τη σιγουρία της πως η ομάδα θα πετύχει τους στόχους της.

Οι 13οι Αρκάδες έμειναν στους 16 βαθμούς, στο -3 από ΑΕΛ Novibet και Κηφισιά, οι οποίες έχουν ματς λιγότερο.

Οι δηλώσεις του Μίλαν Ράσταβατς

«Στο πρώτο ημίχρονο παίξαμε καλά, δείξαμε σημάδια βελτίωσης που σίγουρα θα μας βοηθήσουν μελλοντικά, ωστόσο στην επανάληψη η κατάσταση διαφοροποιήθηκε. Δεν αγωνιστήκαμε όπως θα έπρεπε.

Αυτό ήταν το "κλειδί" για την διαμόρφωση του τελικού αποτελέσματος, ωστόσο αυτό που πρέπει να πω είναι ότι πιστεύω στις δυνατότητες της ομάδας μου και εκμεταλλευόμενοι τα θετικά μας στοιχεία, θα πετύχουμε τους στόχους μας».