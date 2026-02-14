Ολυμπιακός: Κορεό στην εξέδρα, πάνω από 2.500 φίλοι του στην Λιβαδειά
Πάνω από 2.500 φίλαθλοι των Πειραιωτών είναι στο πλευρό τους στο γήπεδο της Λιβαδειάς κόντρα στον Λεβαδειακό.
Ο Ολυμπιακός έχει το παιχνίδι με τον Λεβαδειακό εκτός έδρας, έχοντας ξανά την συμπαράσταση του κόσμου του. Πάνω από 2.500 φίλοι της ομάδας είναι στην Λιβαδειά ενώ είχαν και κορεό πριν την σέντρα του αγώνα. Για τις ανάγκες της αναμέτρησης αυτής άνοιξαν 3 Θύρες (για τον κόσμο της ομάδας του Μεντιλίμπαρ).
@Photo credits: eurokinissi, ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.