Ο Ολυμπιακός έχει το παιχνίδι με τον Λεβαδειακό εκτός έδρας, έχοντας ξανά την συμπαράσταση του κόσμου του. Πάνω από 2.500 φίλοι της ομάδας είναι στην Λιβαδειά ενώ είχαν και κορεό πριν την σέντρα του αγώνα. Για τις ανάγκες της αναμέτρησης αυτής άνοιξαν 3 Θύρες (για τον κόσμο της ομάδας του Μεντιλίμπαρ).



