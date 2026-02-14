Παναιτωλικός - Αστέρας Τρίπολης: Ασίστ Ρόσα και 2-1 ο Μπάντζι (vid)
Ο Παναιτωλικός ανέκτησε προβάδισμα στο δεύτερο μέρος της αναμέτρησης με τον Αστέρα AKTOR στο Αγρίνιο. Όπως και στη Λάρισα ο Φάρλεϊ Ρόσα έδωσε ασίστ στον Γιουσούφ Μπάντζι, ο οποίος σκόραρε για δεύτερη διαδοχική αγωνιστική.
Στο 64ο λεπτό ο Μάτσαν άνοιξε αριστερά στον Ρόσα, ο Βραζιλιάνος γύρισε παράλληλα την μπάλα και ο Μπάντζι με προβολή έκανε το 2-1, δίνοντας εκ νέου προβάδισμα στον Τίτορμο.
Λίγο μετά την ασίστ του ο Ρόσα άφησε τη θέση του στον Σμυρλή και αποθεώθηκε στην επιστροφή του στο Αγρίνιο. Θυμίζουμε πως ο Βραζιλιάνος είχε γκολ και ασίστ κόντρα στην ΑΕΛ Novibet.
Θυμίζουμε πως στο πρώτο μέρος ο Ματσάν άνοιξε το σκορ με φανταστικό γκολ και λίγο πριν το ημίχρονο ο Μπαρτόλο ισοφάρισε σε 1-1 με πέναλτι.
