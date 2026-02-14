Ο διαιτητής Ευαγγέλου έδωσε πέναλτι υπέρ του Αστέρα AKTOR μέσω VAR και ο Μπαρτόλο ισοφάρισε σε 1-1 στην έδρα του Παναιτωλικού.

Παναιτωλικός και Αστέρας AKTOR πήγαν ισόπαλοι στα αποδυτήρια στην ανάπαυλα της αναμέτρησης τους στο Αγρίνιο. Οι γηπεδούχοι προηγήθηκανμε την γκολάρα του Αλεξάντρου Ματσάν, όμως οι φιλοξενούμενοι «απάντησαν» από την άσπρη βούλα.

Στο 40ο λεπτό έπειτα από εκτέλεση κόρνερ ο Κάλβιν Κετού έπεσε στον αγωνιστικό χώρο έπειτα από μαρκάρισμα του Λένι Λομπάτο. Σε πρώτο χρόνο ο Ευαγγέλου δεν είδε παράβαση, όμως ο VAR Παπαπέτρου τον κάλεσε για on-field review.

Ο ρέφερι της αναμέτρησης έδωσε πέναλτι, το οποίο εκτέλεσε ο Χουλιάν Μπαρτόλο και νίκησε τον Γεβγέν Κουτσερένκο για το 1-1, που ήταν και το σκορ του ημιχρόνου.

O Aργεντινός μεσοεπιθετικός έχει έξι γκολ σε 20 εμφανίσεις στην τρέχουσα Stoiximan Super League, εκ των οποίων τα δύο την προηγούμενη αγωνιστική κόντρα στο Βόλο.