Ο Κ. Νικολακόπουλος γράφει στο blog του στο gazzetta δέκα πράγματα από διαιτητικής πλευράς για το κρίσιμο παιχνίδι του Ολυμπιακού στη Λιβαδειά.

Ξαφνικά λοιπόν προέκυψε διαιτητής Φωτιάς για το Λεβαδειακός-Ολυμπιακός.

Ήταν σαν να τον είχε ξεχάσει η ΚΕΔ στους ορισμούς αγώνων του Ολυμπιακού! Πάνω από 13 μήνες ο διεθνής ρέφερι έχει κληθεί να σφυρίξει Ολυμπιακό. ο θεωρούμενος ως καλύτερος Έλληνας διαιτητής δεν ορίζονταν ποτέ να σφυρίξει την καλύτερη ελληνική ομάδα, τον νταμπλούχο. Από τον Ιανουάριο του 2025, στο Ατρόμητος-Ολυμπιακός 1-2.

Κι ενώ τον βλέπαμε τη φετινή σεζόν διαιτητή σε τόσα παιχνίδια άλλων μεγάλων ομάδων, και μάλιστα όλα νικηφόρα (βλέπε ΠΑΟΚ-Λάρισα 1-0, ΑΕΚ-Βόλος 1-0, ΠΑΟ-Κηφισιά 1-0, ΠΑΟ-Βόλος 2-1, ΑΕΚ-ΟΦΗ 2-1, Παναιτωλικός-ΠΑΟΚ 0-3 και ΠΑΟΚ-ΠΑΟ 2-1, με συνολικά τρία πέναλτι υπέρ ΠΑΟ κι ΑΕΚ), σε Ολυμπιακό δεν είχε οριστεί ποτέ. Κάποιος θα μπορούσε να πει και…καλύτερα, υπό την έννοια ότι…γουρλή για τον Ολυμπιακό δεν τον λες, αν θυμηθείς ότι η τελευταία ήττα των «ερυθρόλευκων» στην ελληνική περιφέρεια ήταν πέρυσι, στην Τρίπολη, στο Αστέρας-Ολυμπιακός 1-0, σε ένα παιχνίδι στο οποίο ο Φωτιας δεν έδωσε ούτε καν τα φάουλ που έκαναν έξω από την περιοχή οι παίκτες του Αστέρα…

Με διαιτητή τον Φωτιά ο Ολυμπιακός έχει φέρει δύο ισοπαλίες με τον Βόλο (!), εκτός έδρας 0-0 και εντός έδρας 1-1. Μάλιστα, για το εκτός έδρας 0-0 και τη διαιτησία εκείνου του αγώνα είχε παρέμβει με επίσημη τοποθέτηση της ο επιτετραμμένος τότε της ΟΥΕΦΑ στο ελληνικό ποδόσφαιρο…Ο ίδιος διαιτητής ήταν πέρυσι στο VAR στο Ολυμπιακός-Αστέρας 1-1. Και στο Ατρόμητος-Ολυμπιακός 1-2 είχε δώσει πέναλτι υπέρ του Ατρόμητου στο Περιστέρι με τον Τζολάκη να το πιάνει στο 97ο λεπτό!

Νομίζω μπορεί ο καθένας να παρατηρήσει τα αποτελέσματα που έχει σε αρκετά παιχνίδια του ο Ολυμπιακός με τον συγκεκριμένο ρέφερι, που τώρα ορίστηκε στον πιο δύσκολο φετινό αγώνα του, στον οποίο θα μπορούσε να σφυρίξει Έλληνας διαιτητής, στη Λιβαδειά (τα ντέρμπι με ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, ΠΑΟ, Άρη τα σφυρίζουν ξένοι).

Τέλος πάντων, κατά την κρίση μου ο Φωτιάς είναι από τους καλούς Έλληνες διαιτητές, από τους καλύτερους. Και μπράβο που δείχνει να έχει και μέλλον στην Ευρώπη, αφού δεν τον πήραν τα χρόνια και ειλικρινά εύχομαι να πάρει ακόμη πιο μεγάλα παιχνίδια στο Γιουρόπα Λιγκ, και ει δυνατόν να παίξει στο Τσάμπιονς Λιγκ. Για να είμαι δε δίκαιος, φέτος έχει οριστεί ως VAR σε ένα αγώνα του Ολυμπιακού, στη Λάρισα και είχε ακυρώσει, φωνάζοντας τον διαιτητή Τσακαλίδη για επανεξέταση στην οθόνη, δύο φάσεις πέναλτι προκλητικά άδικες εις βάρος του Ολυμπιακού, κάτι που παραδέχθηκαν όλοι οι σχολιαστές διαιτησίας, χωρίς καμία αμφιβολία.

Αυτό που ποτέ δεν έχω καταλάβει με τον Φωτιά είναι η ευαισθησία, να το πω έτσι, που δείχνει όταν σφυρίζει τον Ολυμπιακό. Μην τυχόν και του δώσει μισή φάση. Για να σας δώσω να καταλάβετε, δύο πέναλτι που έχει σφυρίξει υπέρ του Ολυμπιακού ήταν από υποδείξεις του VAR. Ο ίδιος δεν είχε πάει στη βούλα, ούτε με τον Παναιτωλικό, ούτε με τον Αστέρα, σε φάσεις ξεκάθαρες. Αν δεν του το έλεγε ο VAR, ο Ολυμπιακός θα έμενε στην ισοπαλία και θα είχε χάσει τέσσερις βαθμούς. Ειδικά δε εκείνο στο Αγρίνιο ήταν…τραγικά εξόφθαλμο, με τον γκολκίπερ του Παναιτωλικού να γκρεμίζει στα πλάγια της περιοχής τον Βαλμπουενά.

Παρεμπιπτόντως, μία άλλη παρατήρηση που μπορεί να κάνει κάποιος για τον Φωτιά είναι ότι από τότε που ξεκίνησε τη διαιτησία, ο Λεβαδειακός δεν έχει ποτέ ήττα όποτε έχει οριστεί σε αγώνα του! Βλέπε κατά σειρά Απόλλων Πόντου-Λεβαδειακός 1-2, Λεβαδειακός-ΠΑΟ 0-0, Λεβαδειακός-Διαγόρας 4-0, Λεβαδειακός-Ατρόμητος 1-1, Λεβαδειακός-Παναιτωλικός 1-1 με 10 ο Παναιτωλικός από το 67’, Βόλος-Λεβαδειακός 1-2 και φέτος Αστέρας-Λεβαδειακός 1-1 και Λεβαδειακός-Κηφισιά 2-0. Τέσσερις νίκες και τέσσερις ισοπαλίες λοιπόν ο Λεβαδειακός με διαιτητή τον Φωτιά.

Και κάτι για τον VAR , που σήμερα θα είναι ο Τζήλος. Ήταν VAR και στο Ολυμπιακός-Ατρόμητος 3-0, υποδεικνύοντας στον Σιδηρόπουλο πέναλτι υπέρ του Ολυμπιακού, για το 1-0. Κατά τον Λανουά δεν ήταν πέναλτι κι ο Τζήλος την επόμενη αγωνιστική δεν πήρε ορισμό…

Άσχετο: Στην προεδρία της Super League είναι ο Μαρινάκης, αλλά όσο υπάρχει μέσα Δούρειος ίππος…

Η φωτογραφία της ημέρας:

Δηλαδή η, θα παίζουν μαζί στην ενδεκάδα με τον Παναθηναϊκό και ο Ελ Κααμπί και ο Ταρέμι η, θα είναι ο ένας στην ενδεκάδα κι ο άλλος σπίτι του με τον Λεβαδειακό;

Κάτι ενδιάμεσο δεν «παίζει»; Να είναι ο ένας στην ενδεκάδα κι ο άλλος στον πάγκο, ώστε αν χρειαστεί να βοηθήσει στο β΄ ημίχρονο;

Και για το τέλος ένα ιμότζι