Παναιτωλικός: Χωρίς δύο κόντρα στον Αστέρα
Ο Παναιτωλικός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για την αναμέτρηση με τον Αστέρα AKTOR στο Αγρίνιο.
Ο Γιάννης Αναστασίου έχει δύο απουσίες για το ερχόμενο ματς με τους Αρκάδες. Ο Χάρης Μαυρίας είναι εκτός λόγω του τραυματισμού που αποκόμισε στον αγώνα με την ΑΕΛ Novibet, ενώ ο Χόρχε Αγκίρε παραμένει ανέτοιμος.
H αποστολή του Παναιτωλικού: Αγαπάκης, Άλεξιτς, Αποστολόπουλος, Μπάντζι, Μπουχαλάκης, Μπρέγκου, Εστεμπάν, Γκαρσία Ουνάι, Γκαρσία Χουάν, Γκράναθ, Κόγιτς, Κουτσερένκο, Λομπάτο, Μανρίκε, Ματσάν, Μίχαλακ, Μλάντεν, Νικολάου, Παρδαλός, Ρόσα, Σατσιάς, Σιέλης, Σμυρλής και Ζίβκοβιτς.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.