Η αποστολή του Παναιτωλικού για τον εντός έδρας αγώνα με τον Αστέρα AKTOR, για την 21η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Ο Παναιτωλικός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για την αναμέτρηση με τον Αστέρα AKTOR στο Αγρίνιο.

Ο Γιάννης Αναστασίου έχει δύο απουσίες για το ερχόμενο ματς με τους Αρκάδες. Ο Χάρης Μαυρίας είναι εκτός λόγω του τραυματισμού που αποκόμισε στον αγώνα με την ΑΕΛ Novibet, ενώ ο Χόρχε Αγκίρε παραμένει ανέτοιμος.

H αποστολή του Παναιτωλικού: Αγαπάκης, Άλεξιτς, Αποστολόπουλος, Μπάντζι, Μπουχαλάκης, Μπρέγκου, Εστεμπάν, Γκαρσία Ουνάι, Γκαρσία Χουάν, Γκράναθ, Κόγιτς, Κουτσερένκο, Λομπάτο, Μανρίκε, Ματσάν, Μίχαλακ, Μλάντεν, Νικολάου, Παρδαλός, Ρόσα, Σατσιάς, Σιέλης, Σμυρλής και Ζίβκοβιτς.