Θρήνος στην οικογένεια του Παναιτωλικού μετά τον θάνατο του Γιάννη Κωστούλα, αδερφού του μεγαλομετόχου της ομάδας, Φώτη Κωστούλα.

Βαρύ πένθος σκεπάζει τις τελευταίες ώρες την οικογένεια του Παναιτωλικού, μετά την είδηση του θανάτου του Γιάννη Κωστούλα, αδελφού του μεγαλομετόχου της ΠΑΕ, Φώτη Κωστούλα. Ο εκλιπών «έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 77 ετών, έπειτα από νοσηλεία σε νοσοκομείο των Αθηνών όπου έδινε «μάχη» με προβλήματα υγείας.

Μεγάλο το κύμα συμπαράστασης από όλα τα τμήματα του συλλόγου. Η ΠΑΕ Παναιτωλικός, με ανακοίνωσή της, εξέφρασε τα ειλικρινή συλλυπητήρια του Διοικητικού Συμβουλίου, του αγωνιστικού τμήματος και του προσωπικού προς τον Φώτη Κωστούλα. Στο ίδιο κλίμα, ο Ερασιτέχνης σημείωσε πως σύσσωμος ο Γ.Φ.Σ. στέκεται στο πλευρό του μεγαλομετόχου σε αυτή τη δύσκολη στιγμή.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου, στις 11:00, στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στο Αγρίνιο, όπου συγγενείς και φίλοι θα πουν το τελευταίο αντίο.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ

«Ο πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΑΕ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ, καθώς το αγωνιστικό τμήμα και το προσωπικό, εκφράζουν τα ειλικρινή συλλυπητήρια τους στον Φώτη Κωστούλα για την απώλεια του αδελφού του Γιάννη».

Η ανακοίνωση του Ερασιτέχνη

«Σύσσωμος ο Παναιτωλικός Γ.Φ.Σ. εκφράζει ειλικρινή συλλυπητήρια στον μεγαλομέτοχο της ΠΑΕ Παναιτωλικός, Φώτη Κωστούλα, για την απώλεια του αδερφού του Γιάννη».