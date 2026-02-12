Νικολακόπουλος στους Galacticos by Interwetten: Η λύση εσωτερικά για οκτάρι

Ο ρεπόρτερ Ολυμπιακού ανέλυσε στην εκπομπή των Galacticos by Interwetten τις εσωτερικές λύσεις για συγκεκριμένη θέση.

Ο Κώστας Νικολακόπουλος μετέφερε όλο το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού με τα τελευταία νέα αλλά και την τιμωρία του Ποντένσε (μετά την απολογία της πειραίκής ΠΑΕ και της πλευράς του παίκτη στο Πειθαρχικό της Λίγκας). Ανάμεσα στα άλλα στάθηκε μιλώντας στους Galacticos by Interwetten και στις εσωτερικές λύσεις σε σχέση με την θέση Νο8, ήτοι του δημιουργικού μέσου.