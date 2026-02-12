ΑΕΚ: «Φθηνά κόλπα από φθηνούς ανθρώπους δεν αγγίζουν τον Ηλιόπουλο»

Η ΑΕΚ τοποθετήθηκε για μια φωτογραφία που... κυκλοφορεί στα Social Media και αμφισβητεί τη σχέση του Μάριου Ηλιόπουλου με την ΑΕΚ.

Τις τελευταίες ώρες αναπαράγεται στα Social Media μια φωτογραφία του Μάριου Ηλιόπουλου, πριν από 14 χρόνια, με την οποία αντίπαλοι της ΑΕΚ προσπαθούν να αμφισβητήσουν τη σχέση του διοικητικού ηγέτη του κλαμπ με την ομάδα.

Από πλευράς Δικεφάλου μιλούν για «γελοιότητες», ενώ η θέση της κιτρινόμαυρης ΠΑΕ αναφέρει: «Τι σημαίνει η ΑΕΚ για τον Μάριο Ηλιόπουλο ο κόσμος το αισθάνεται και το βιώνει εδώ και ενάμισι χρόνο και θα συνεχίσει να το βιώνει...

Φθηνά κόλπα από φθηνούς ανθρώπους δεν τον αγγίζουν. Η κάθαρση του Ελληνικού Ποδοσφαίρου έχει δρομολογηθεί...».

Ο ισχυρός άνδρας της Ένωσης από όταν ανέλαβε τα ηνία του κλαμπ είναι διαρκώς στο πλευρό της ομάδας του, σε όλα τα γήπεδα, εντός και εκτός συνόρων. Όσον αφορά την κάθαρση του ελληνικού ποδοσφαίρου είναι ένα ζήτημα που έχει θίξει πολλές φορές ο Μάριος Ηλιόπουλος και για το οποίο αναφέρθηκε και στην εκδίκαση της δίωξης του από τον ποδοσφαιρικό εισαγγελέα.

«Ζω και αναπνέω για την ΑΕΚ για τις στεναχώριες και τις χαρές. Ομάδα με σπάνια ιστορία. Πρεσβεύω το ευ αγωνίζεσθαι. Δεν θα κάνω εκπτώσεις στον αξιακό μου κώδικα. Η διαφάνεια δεν θα μου φιμώσει την αλήθεια», είπε μεταξύ άλλων ο Μάριος Ηλιόπουλος κατά την απολογία του στην ΕΠΟ, στην οποία έκανε σοβαρές καταγγελίες για το ελληνικό ποδόσφαιρο...