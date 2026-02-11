Ο Γιάννης Αλαφούζος επισκέφτηκε το εργοτάξιο του Βοτανικού μαζί με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη και τον Δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα.

Το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό προχωρά με γοργούς ρυθμούς, και το πρωί της Τετάρτης (11/2) το έργο επισκέφτηκαν από κοντά ο Γιάννης Αλαφούζος, ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης.

Το γήπεδο σιγά-σιγά παίρνει μορφή, με την αγωνιστική επιφάνεια να διακρίνεται. Ο Δήμαρχος Αθηνών,Χάρης Δούκας, ανέφερε μεταξύ άλλων: «Το γήπεδο προχωρά σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα. Έχουμε ξεκινήσει και το νότιο κομμάτι, αναπτύσσεται με μεγάλη ταχύτητα και θα αποτελέσει καταλύτη για την ανάπλαση της περιοχής».

Η Διπλή Ανάπλαση γύρω από το γήπεδο περιλαμβάνει νέα πάρκα, αθλητικές εγκαταστάσεις και χώρους πολιτισμού. Στόχος των υπευθύνων είναι να δημιουργηθεί μια ζωντανή και σύγχρονη γειτονιά, μόλις 1,5 χιλιόμετρο από την Ομόνοια. Σύμφωνα με το πλάνο, στις αρχές της επόμενης εβδομάδας θα τοποθετηθούν περίπου 2.700 κερκίδες, το στάδιο θα χωρά έχει συνολική χωρητικότητα γύρω στους 40.000 θεατές.

Αν όλα εξελιχθούν όπως προβλέπεται, ο Παναθηναϊκός ελπίζει να κάνει «σεφτέ» στο νέο του γήπεδο τον Μάιο του 2027. Παράλληλα όμως, αξίζει να σημειωθεί ότι υπάρχουν προειδοποιήσεις ότι ίσως υπάρχουν καθυστερήσεις. Αυτό γιατί ορισμένα έργα του Δήμου Αθηναίων ίσως απενταχθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης λόγω χαμηλής απορροφητικότητας των κονδυλίων.