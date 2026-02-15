Αναδείχθηκαν ισόπαλοι χωρίς σκορ Παναθηναϊκός και Βόλος, ενώ ο ΠΑΟΚ συνεχίζει ακάθεκτος τις εντυπωσιακές εμφανίσεις του, μετά το 8-0 κόντρα στα Τρίκαλα.

Πραγματικό «πάρτι» έκανε ο ΠΑΟΚ στην εντός έδρας αναμέτρηση με τα Τρίκαλα, επικρατώντας με το εμφατικό 8-0 για τη 17η στροφή του πρωταθλήματος. Η Γκανίκα άνοιξε το σκορ μόλις στο 9’, ενώ η Τζιοβάνι διπλασίασε τα τέρματα στο 16’. Η Γκανίκα, σε τρομερή φόρμα, βρήκε ξανά δίχτυα στο 31’, κάνοντας το 3-0. Στο 39’ ήρθε η σειρά της Αργυρίου να βάλει το όνομά της στον πίνακα των σκόρερ, διαμορφώνοντας το 4-0 του πρώτου ημιχρόνου. Στο δεύτερο μέρος, η Ανδρεουρίσφκα ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 5-0, ενώ η Γιαννακά σημείωσε δύο ακόμη τέρματα στο 66’ και στο 72’ για το 7-0. Το «κερασάκι στην τούρτα» έβαλε η Κυουρεξίδου, διαμορφώνοντας το τελικό 8-0.

Ακόμη σημαντικό «διπλό» πανηγύρισε η Αγία Παρασκευή, η οποία επικράτησε εκτός έδρας του Αστέρας Τρίπολης με 1-0, υποχρεώνοντάς τον στο τέταρτο διαδοχικό παιχνίδι χωρίς θετικό αποτέλεσμα.Οι φιλοξενούμενες, λίγες ημέρες μετά την ιστορική πρόκρισή τους στα ημιτελικά του Κυπέλλου Γυναικών, πήραν τη νίκη χάρη στο γκολ της Κρούμπα στο 67’. Ο Αστέρας προσπάθησε να αντιδράσει και να φτάσει στην ισοφάριση, όμως το 0-1 παρέμεινε μέχρι το τελευταίο σφύριγμα της λήξης Ενώ η Κηφισιά επικράτησε 2-0 των Νέων Ατρομήτου με τη Θοδωράκη να κάνει το 1-0 στο 53' και τη Σαμπούταγε να κάνει το 2-0 στο 85' . Στο τελευταίο ματς της ημέρας Παναθηναϊκός και Βόλος έμειναν στο 0-0.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 17ης αγωνιστικής

ΑΧΑΡΝΑΙΚΟΣ - ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ – 14/02/26 *

Ο.Φ.Η. - ΑΕΚ – 14/02/26 (1-2)

ΡΕΑ - ΟΔΥΣΣΕΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ WFC – 14/02/26 (4-0)

ΚΗΦΙΣΙΑ - ΝΕΕΣ ΑΤΡΟΜΗΤΟΥ 2018 – 15/02/26 (2-0)

ΠΑΟΚ - ΤΡΙΚΑΛΑ 2011 ΘΕΟΝΗ – 15/02/26 (8-0)

ΑΣ ΒΟΛΟΣ 2004 - ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ – 15/02/26 (0-0)

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ - ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ – 15/02/26 (0-1)

