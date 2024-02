Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την πρόσληψη του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ο οποίος πιάνει άμεσα δουλειά.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ παρακολούθησε από κοντά το ματς του Ολυμπιακού με τον ΟΦΗ και πριν τη σέντρα είχε τετ α τετ με τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Ο Ισπανός κόουτς ανακοινώθηκε από την ερυθρόλευκη ΠΑΕ και μάλιστα από σήμερα πιάνει δουλειά στου Ρέντη.

Ο νέος τεχνικός του Ολυμπιακού έχει μαζί του 2 συνεργάτες. Τον πολύ έμπιστό του, Τόνι Ρουίθ, που τον θεωρεί κάτι παραπάνω από γυμναστή και τον είχε μαζί του από το 2002 (σε αρκετές ομάδες φυσικά) έως και σήμερα.

Επίσης τον Φρανκ Ρίκο, τον οποίο είχε βοηθό του και στη Σεβίλλη. Αναμενόταν δε να έχει και αναλυτή. Σε επίπεδο ανθρώπων του staff στον Ολυμπιακό ο Παναγιώτης Αγριογιάννης επανέρχεται ως προπονητής τερματοφυλάκων στην πρώτη ομάδα. Ο Μεντιλίμπαρ από μέρους του ολοκλήρωσε τα διαδικαστικά του συμβολαίου του με τον Ολυμπιακό και αναμένεται την Κυριακή να ανακοινωθεί από την πειραϊκή ΠΑΕ.

Πρώτα όμως θα πιάσει δουλειά το πρωί στον Ρέντη, όπου θα έχει προπόνηση. Την πρώτη του προπόνηση στον Ολυμπιακό πριν τον αγώνα με τη Φερεντσβάρος την Πέμπτη στο Φάληρο.

Το τιτίβισμα του Ολυμπιακού:

🔴⚪️🤝🏻 Καλωσορίζουμε τον νέο μας προπονητή: Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ! / We welcome our new Head Coach: José Luis Mendilibar!