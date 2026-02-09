Gazzetta Awards 2025: Ειδική τιμητική βράβευση στον Κριστιάν Καρεμπέ
Στα Gazzetta Awards 2025 by Novibet ο Κριστιάν Καρεμπέ είχε την τιμητική του. Ο Γάλλος που είναι στέλεχος της ΠΑΕ Ολυμπιακός εδώ και χρόνια πήρε το βραβείο του σε ειδική τιμητική βράβευση ως Legend. Του το έδωσε ο Δήμαρχος Πειραιά, Γιάννης Μώραλης, που τον έχει παντρέψει κιόλας.
Ο Κριστιάν Καρεμπέ στάθηκε σε μία ιστορία όπου είχε βρεθεί στην Κωνσταντινούπολη και συνάντηση τον Πατριάρχη και επίσης τόνισε - έπειτα από ερώτηση γιατί είναι τόσο δεμένος με τον Ολυμπιακό και το Λιμάνι ότι «είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ για αυτό το βραβείο. Σημασία έχει που είναι η καρδιά μας και όχι από που είμαστε. Νιώθω κάτοικος του Πειραιά και πολίτης του Πειραιά».
