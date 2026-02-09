Το νυν στέλεχος της ΠΑΕ Ολυμπιακός και άλλοτε διεθνής παίκτης, ο Κριστιάν Καρεμπέ, βραβεύτηκε ως Legend στα λαμπερά Gazzetta Awards 2025.

Στα Gazzetta Awards 2025 by Novibet ο Κριστιάν Καρεμπέ είχε την τιμητική του. Ο Γάλλος που είναι στέλεχος της ΠΑΕ Ολυμπιακός εδώ και χρόνια πήρε το βραβείο του σε ειδική τιμητική βράβευση ως Legend. Του το έδωσε ο Δήμαρχος Πειραιά, Γιάννης Μώραλης, που τον έχει παντρέψει κιόλας.