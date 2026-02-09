Ο Γιώργος Τσακίρης στους Galacticos by Interwetten για την εμφατική νίκη στις Σέρρες που έφερε την ΑΕΚ ξανά στην κορυφή

Ο Γιώργος Τσακίρης εστιάζει στα «κλειδιά» της νίκης της ΑΕΚ στη... μίνι Νέα Φιλαδέλφεια που δημιούργησαν οι φίλοι των «κιτρινόμαυρων» στο γήπεδο των Σερρών.

Η ΑΕΚ έφυγε με το διπλό από τις Σέρρες επικρατώντας με 0-4 του Πανσερραϊκού, αποτέλεσμα που της έδωσε τη δυνατότητα να πατήσει ξανά στην κορυφή.

Ο Γιώργος Τσακίρης μιλώντας στην εκπομπή του Gazzetta, «Galacticos by Interwetten», εστίασε στα «κλειδιά» της νίκης της Ένωσης στο γήπεδο των Σερρών, το οποίο μετατράπηκε σε... μίνι Νέα Φιλαδέλφεια από τους 5.000 και πλέον οπαδούς της ΑΕΚ.

«Η ΑΕΚ είναι αήττητη από τις 26 Οκτωβρίου. Πάμε για τέσσερις μήνες. Τώρα είναι η τρίτη φορά που είναι μόνη της πρώτη. Εκτός από τον Βάργκα, ο Μαρίν έχει κάνει δύο ασίστ και ένα γκολ, φοβερά χτυπήματα στις ασίστ. Ο Κοϊτά κάνει... παπάδες. Φοβερό ματς και σωστά τον επιλέγει ο Νίκολιτς σε κλειστές άμυνες γιατί έχει το ένας εναντίον ενός», ανέφερε ο Τσακίρης, ο οποίος στάθηκε και στα όσα πήρε ο Νίκολιτς από τις αλλαγές του:

«Το ευτύχημα για τον Νίκολιτς είναι όσα παίρνει από τον πάγκο του. Βάζει τον Ζοάο Μάριο και έχει ασίστ, βάζει τον Μάνταλο και καλλωπίζει όλο το παιχνίδι, βάζει τον Γκρούγιτς και βάζει γκολ, αν μη τι άλλο to the point όλες οι κινήσεις του. Τον Πινέδα και τον Πένραϊς τους έβγαλε για να μην αποβληθούν».