Ο θρυλικός Λόταρ Ματέους στο Gazzetta: «Η Ελλάδα δεν απέχει πολύ από το Top-5 της Ευρώπης»

Ο θρυλικός Λόταρ Ματέους, πρεσβευτής της Interwetten, μίλησε στο Gazzetta για τη δυναμική της Super League και τις προσεχείς «μάχες» ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Λεβερκούζεν.

Πρόκειται για ένα μύθο του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής του 1990, ένας εκ των κορυφαίων Γερμανών που τίμησαν με την παρουσία της τα γήπεδα της Ευρώπης. Ο λόγος για τον θρυλικό Λόταρ Ματέους, ο οποίος αυτές τις μέρες επισκέφθηκε τη χώρα μας για μια πολύ ξεχωριστή εκδήλωση.

Ως πρεσβευτής της Interwetten, ο Γερμανός παρευρέθηκε σε ειδικό event για να να παρακολουθήσει το μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα σε Λίβερπουλ και Μάντσεστερ Σίτι, απαντώντας μεταξύ άλλων και σε ερωτήσεις οπαδών που έδωσαν το παρών.

To Gazzetta με τη σειρά του είχε την ευκαιρία να συναντήσει τον Γερμανό θρύλο και να τον ρωτήσει για το ελληνικό ποδόσφαιρο, αλλά ιδίως για τις επερχόμενες μάχες ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Λεβερκούζεν για τα play-offs του Champions League.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε στο Gazzetta:

Πώς σου φαίνεται η Ελλάδα; Την έχεις επισκεφθεί ξανά;

«Όπως ανέφερες, βρίσκομαι εδώ ως πρόσωπο της Interwetten. Δεν είναι κάτι καινούργιο· συνεργαζόμαστε τα τελευταία πέντε με έξι χρόνια και είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι μέρος αυτής της εταιρείας.

Είναι ωραίο να βρίσκομαι στην Ελλάδα και να απευθύνομαι στον κόσμο που αγαπά το ποδόσφαιρο και το στοίχημα, αλλά και γενικότερα τον αθλητισμό. Ο λόγος που είμαι εδώ είναι κυρίως ο σημερινός αγώνας, με τη Λίβερπουλ, αλλά και η συνάντησή μας στην Αθήνα, μια πόλη που αγαπώ πολύ.

Πέρυσι ήρθα τέσσερις φορές διακοπές στην Ελλάδα, κυρίως στα νησιά, και μία φορά στην Αθήνα. Μου αρέσει η πόλη, οι άνθρωποι, το φαγητό, ο τρόπος ζωής. Και φυσικά, έχετε καλύτερο καιρό από τη Γερμανία. Υπάρχουν πολλοί λόγοι για να βρίσκομαι εδώ και είμαι πραγματικά χαρούμενος».

Ποια είναι η άποψή σου για το ελληνικό ποδόσφαιρο και τις ομάδες του;

«Πρόσφατα είχαμε και σύντομα θα έχουμε ξανά αγώνες ανάμεσα στη Μπάγερ Λεβερκούζεν και τον Ολυμπιακό, στα play-offs του Champions League. Και είδες ότι η Λεβερκούζεν είναι μία πολύ καλή ομάδα στη Γερμανία. Τα τελευταία χρόνια προκρίνεται σταθερά στο Champions League, έφτασε στον τελικό του Europa League, κατέκτησε και το γερμανικό πρωτάθλημα. Δεν έχασε ούτε ένα παιχνίδι σε ολόκληρη τη σεζόν πριν από δύο χρόνια.

Σίγουρα, ο Τσάμπι Αλόνσο ήταν ένας εξαιρετικός προπονητής και έκανε τέλεια δουλειά στη Λεβερκούζεν, αλλά παρ’ όλα αυτά η ομάδα παραμένει μέσα στις πέντε κορυφαίες της Γερμανίας. Και όμως, ο Ολυμπιακός κέρδισε τη Λεβερκούζεν. Αυτό δείχνει ότι όλα είναι πιθανά, ακόμα και απέναντι σε θεωρητικά καλύτερες ομάδες.

Ο Ολυμπιακός έπαιξε πολύ καλά και μπορείς να δεις ότι το ελληνικό πρωτάθλημα δεν απέχει πολύ από τα πέντε κορυφαία. Ίσως δεν είναι ακόμα εκεί, αλλά βελτιώνεται συνεχώς. Το ίδιο ισχύει και με την παρουσία ξένων ποδοσφαιριστών, που κάνουν τη διαφορά και ανεβάζουν το επίπεδο του ελληνικού ποδοσφαίρου».

Σε εξέπληξε η πρόκριση του Ολυμπιακού στα play-offs του Champions League;

«Όλοι ξεκινούν από το μηδέν. Τα play-offs είναι ένα νέο τουρνουά. Κάθε παιχνίδι είναι σαν τελικός. Για να φτάσεις στον τελικό, πρέπει πρώτα να κερδίσεις τέσσερις «τελικούς»: στη φάση των 16, των 8, των 4, μετά τον ημιτελικό και έπειτα τον τελικό. Σίγουρα ο Ολυμπιακός δεν είναι φαβορί στο Champions League, αλλά μέχρι στιγμής κάνει πολύ καλή δουλειά.

Τώρα έχει δύο ακόμη παιχνίδια απέναντι σε γερμανική ομάδα. Εύχομαι καλή τύχη στη γερμανική ομάδα, γιατί είμαι λίγο πατριώτης, αλλά στο ποδόσφαιρο όλα είναι ανοιχτά. Αν ο Ολυμπιακός δείξει την ίδια ποιότητα όπως στο τελευταίο παιχνίδι, μπορεί να με εκπλήξει και να περάσει στον επόμενο γύρο».

Ενόψει των αγώνων ανάμεσα στη Λεβερκούζεν και τον Ολυμπιακό, ποια ομάδα θεωρείς φαβορί;

«Πιστεύω ότι η Λεβερκούζεν έχει πλεονέκτημα επειδή το δεύτερο παιχνίδι είναι στην έδρα της. Αν έπρεπε να παίξει τον δεύτερο αγώνα εδώ, θα ήταν πιο δύσκολο για εκείνη. Από τη στιγμή όμως που ο δεύτερος αγώνας γίνεται στη Λεβερκούζεν, έχω την αίσθηση ότι έχει περισσότερες πιθανότητες να προκριθεί από τον Ολυμπιακό. Παρ’ όλα αυτά, η διαφορά είναι πολύ μικρή».