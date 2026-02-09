Σήμερα (09/02) θα τελεστεί το ετήσιο μνημόσυνο του Παναγιώτη Κατσούρη

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του ΠΑΟΚ το ετήσιο μνημόσυνο για τα 28 χρόνια από τον θάνατο του αδικοχαμένου Παναγιώτη Κατσούρη θα τελεστεί σήμερα το μεσημέρι.

Ήταν Δευτέρα 09 Φεβρουαρίου του 1998 όταν όλος ο φίλαθλος και μη κόσμος της Ελλάδας συγκλονίστηκε από την είδηση πως ο 22χρόνος ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ, Παναγιώτης Κατσούρης έφυγε ταξίδι για την γειτονιά των αγγέλων.

Ο νεαρός παίκτης του δικεφάλου του βορρά έχασε τη ζωή του σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα όταν το όχημα που οδηγούσε, εξαιτίας του δρόμου που γλιστρούσε, έπιασε μεγάλη ταχύτητα κοντά στην κεραμοποιία Θέρμης, ξέφυγε από το δρόμο και προσέκρουσε από το μέρος του οδηγού σε τσιμεντένιο γεφυράκι, με αποτέλεσμα ο θάνατος να είναι ακαριαίος.

Ο ΠΑΟΚ, που ποτέ δεν ξέχασε το αετόπουλο του το οποίο έφυγε τόσο άδικα από τη ζωή, εξέδωσε ανακοίνωση σήμερα το πρωί με την οποία ενημερώνει τον φίλαθλο κόσμο της ομάδας ότι το ετήσιο μνημόσυνο στη μνήμη του δικού τους Παναγιώτη θα τελεστεί αργότερα μέσα στην ημέρα και συγκεκριμένα στις 13:00, στο σημείο όπου έχασε τη ζωή του.

«28 χρόνια μακριά μας, για πάντα δίπλα μας... Κατσούρη ζεις! 09.02.1998. Σήμερα στις 13:00 θα τελεστεί το ετήσιο μνημόσυνο στο σημείο που έχασε τη ζωή του ο αδικοχαμένος Παναγιώτης», αναφέρει η ανακοίνωση του δικεφάλου.