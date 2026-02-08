Ο Ραζβάν Λουτσέσκου αναφέρθηκε στις στιγμές που δεν αξιοποίησε η ομάδα του στο «Κλ. Βικελίδης» και δήλωσε περισσότερο προβληματισμένος με τις απώλειες παικτών.

Μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου, ο Ραζβάν Λουτσέσκου ρωτήθηκε αρχικά για το αν τον ανησυχούν οι χαμένες ευκαιρίες αλλά και για την κατάσταση του Ντεσπότοφ αλλά και του Μεϊτέ. «Πέντε ήταν οι μεγάλες ευκαιρίες. Ήμασταν άτυχοι αλλά αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Θεωρώ πιο σημαντικό το ότι παράγουμε αυτές τις ευκαιρίες. Πρέπει να συνεχίσουμε να παράγουμε. Είχαμε αντιμετωπίσει αντίστοιχο πρόβλημα και παλιότερα αλλά καταφέραμε να το ξεπεράσουμε στα επόμενα παιχνίδια. Υπάρχουν τρόποι για να παλέψεις, να κερδίσεις απέναντι σε διαφορετικούς αντιπάλους. Ανησυχώ μόνο για την απώλεια παικτών αλλά ξέρω ότι όλοι είναι πεινασμένοι. Σήμερα δεν είχαμε και τον Χατσίδη. Υπάρχουν όμως τρόποι για να καλυφθούν οι απουσίες», είπε.

Ρωτήθηκε για το rotation που χρειάζεται να κάνει δεδομένου του απαιτητικού προγράμματος αγώνων. «Αυτή είναι η πραγματικότητα. Το έχουμε συζητήσει και στα προηγούμενα χρόνια απλά φέτος όλα έγιναν πιο δύσκολα λόγω των κληρώσεων. Το σημαντικότερο είναι ότι έχουμε ένα γκρουπ παικτών με καλή χημεία, καλή συμπεριφορά στο εσωτερικό της ομάδας και με δυνατή νοοτροπία. Αυτό βοηθά την ομάδα να ανακτά δύναμη και αυτοπεποίθηση και τη βοηθά να παίρνει τα αποτελέσματα που έχει πάρει στα ντέρμπι – ανεξαρτήτως έδρας – αλλά και στα ευρωπαϊκά παιχνίδια απέναντι σε σπουδαίους αντιπάλους. Συνεπώς, είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουν rotation αλλά με τη λογική ότι παλεύουμε για κάθε κατάσταση. Το ξέρουν οι παίκτες. Χάσαμε τον Κωνσταντέλια αλλά και τον Μειτέ κι αυτό δεν είναι καθόλου εύκολο».