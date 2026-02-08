Άρης - ΠΑΟΚ: Η σύρραξη των παικτών στο φινάλε
Άρης και ΠΑΟΚ αναδείχθηκαν ισόπαλοι χωρίς τέρματα στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, με τα αίματα να ανάβουν στα τελευταία λεπτά.
Μετά από ένα φάουλ του Κουαμέ στον Τάισον που έφευγε στην αντεπίθεση και για το οποίο τιμωρήθηκε με κάρτα, υπήρξε σύρραξη μεταξύ των παικτών των δύο ομάδων.
Όλα ξεκίνησαν από τους Τεχέρο και Τάισον με την ένταση να ανεβαίνει και με άλλους παίκτες επίσης να εμπλέκονται.
Λίγο αργότερα τα πνεύματα ηρέμησαν με τους Τεχέρο και Τάισον να αντικρίζουν την κίτρινη κάρτα.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.