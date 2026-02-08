Άναψαν τα αίματα στα τελευταία λεπτά του ντέρμπι της Θεσσαλονίκης μεταξύ των παικτών του Άρη και του ΠΑΟΚ.

Άρης και ΠΑΟΚ αναδείχθηκαν ισόπαλοι χωρίς τέρματα στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, με τα αίματα να ανάβουν στα τελευταία λεπτά.

Μετά από ένα φάουλ του Κουαμέ στον Τάισον που έφευγε στην αντεπίθεση και για το οποίο τιμωρήθηκε με κάρτα, υπήρξε σύρραξη μεταξύ των παικτών των δύο ομάδων.

Όλα ξεκίνησαν από τους Τεχέρο και Τάισον με την ένταση να ανεβαίνει και με άλλους παίκτες επίσης να εμπλέκονται.

Λίγο αργότερα τα πνεύματα ηρέμησαν με τους Τεχέρο και Τάισον να αντικρίζουν την κίτρινη κάρτα.