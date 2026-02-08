Ο φωτογραφικός φακός έπιασε τους πανηγυρισμούς του Μάριου Ηλιόπουλου από την εξέδρα των Σερρών, στα γκολ της ΑΕΚ.

Ο Μάριος Ηλιόπουλος μπορεί να μην είχε δικαίωμα να μπει στον αγωνιστικό χώρο μετά το ματς της ΑΕΚ με τον Πανσερραϊκό για να αγκαλιάσει τους ποδοσφαιριστές του όπως συνηθίζει, λόγω της σχετικής τιμωρίας του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Οργάνου της Λίγκας, όμως ήταν κανονικά στο πλευρό των παικτών του από την εξέδρα και... έζησε έντονα το ματς.

Ο διοικητικός ηγέτης του Δικεφάλου ήταν αρχικά στο μπουθ των φιλοξενούμενων, όμως κατά τη διάρκεια του αγώνα βγήκε στην εξέδρα για να παρακολουθήσει το ματς και ο φωτογραφικός φακός έπιασε τους παθιασμένους πανηγυρισμούς του και την έκδηλη χαρά του για τα γκολ της Ένωσης.

O ισχυρός άνδρας της ΑΕΚ είχε και... αλληλεπίδραση με την «κιτρινόμαυρη» εξέδρα με χαρακτηριστικές κινήσεις.