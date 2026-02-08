ΟΦΗ - Λεβαδειακός: Ο Παλάσιος ισοφάρισε για τους Βοιωτούς
Ο Παλάσιος στο 57' σημείωσε το 2-2 για τον Λεβαδειακό κόντρα στον ΟΦΗ.
Ο Σεμπαστιάν Παλάσιος πέρασε για τον Λεβαδειακό στο ημίχρονο της αναμέτρησης με τον ΟΦΗ και στο 57' έφερε το ματς στο 2-2.
O Tσάπρας γύρισε την μπάλα από δεξιά και ο Αργεντινός εξτρέμ, ο οποίος κάνει εξαιρετική σεζόν νίκησε τον Λίλο για το 2-2.
Το γκολ του Παλάσιος
