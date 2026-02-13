Ο ρεπόρτερ του Ολυμπιακού ανέλυσε στην εκπομπή του Gazzetta το πιο μεγάλο πρόβλημα όσον αφορά στην φετινή ομάδα.

Ο Κώστας Νικολακόπουλος μετέφερε όλο το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού με τα τελευταία νέα και σε σχέση με τις πληροφορίες που έρχονται από το Μαρόκο για τις θετικές εξελίξεις για το νέο συμβόλαιο του Ελ Καμπί και ακόμα στεκόμενος και στις απουσίες ενόψει Λεβαδειακού (όπως του Ταρέμι). Ανάμεσα στα άλλα αναφέρθηκε στο ποιός είναι ο πιο μεγάλος πονοκέφαλος για τον φετινό Ολυμπιακό. Δείτε το βίντεο από την εκπομπή των Galacticos by Interwetten .



