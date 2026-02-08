Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα: Το Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός, το Άρης - ΠΑΟΚ και το Μάντσεστερ Σίτι - Λίβερπουλ
Κυριακή σήμερα (08/02) και το αθλητικό πρόγραμμα της ημέρας είναι γεμάτο ντέρμπι και σκληρές αναμετρήσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη.
Στην Ελλάδα η 20η αγωνιστική της Stoiximan Superleague ολοκληρώνεται με 4 αναμετρήσεις. Αρχικά στις 16:00 η ΑΕΚ θα ταξιδέψει στις Σέρρες για να αναμετρηθεί με τον Πανσερραϊκό (Nova Sports Prime), ενώ στις 18:00 ο ΟΦΗ θα φιλοξενήσει στο Ηράκλειο τον Λεβαδειακό (Cosmote Sport 1). Η ημέρα τέλος κλείνει με δύο ντέρμπι, αυτό μεταξύ του Άρη και του ΠΑΟΚ (19:00, Nova Sports Prime) και εκείνο ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό (21:00, Cosmote Sport 1).
Στην Αγγλία και τη Premier League, η Μπράιτον υποδέχεται στις 16:00 την Κρίσταλ Πάλας (Nova Sports Premier League) και στις 18:30 η Λίβερπουλ στο «Άνφιλντ» την Μάντσεστερ Σίτι (Nova Sports Premier League).
Στην Ιταλία και τη Serie A η δράση ξεκινάει στις 13:30, με την Μπολόνια να υποδέχεται την Πάρμα (Cosmote Sport 3), και στις 16:00 η Λέτσε την Ουντινέζε (Cosmote Sport 2). Στις 19:00 η Ίντερ θα αναμετρηθεί εκτός έδρας με τη Σασουόλο (Cosmote Sports 4), ενώ στις 21:45 η Γιουβέντους θα φιλοξενήσει την Λάτσιο (Cosmote Sport 2).
Στην Ισπανία και τη La Liga η Αλαβές θα υποδεχθεί την Χετάφε (15:00, Nova Sports 1), η Αθλέτικ Μπιλμπάο τη Λεβάντε (17:15, Nova Sports 1), η Ατλέτικο Μαδρίτης τη Μπέτις (19:30, Nova Sports 1) και η Βαλένθια την Ρεάλ Μαδρίτης (22:00, Nova Sports 1).
Τέλος στη Bundesliga η Κολωνία θα αναμετρηθεί με την Λειψία (16:30, Nova Sports 3) και η Μπάγερν Μονάχου με την Χόφενχαϊμ (18:30, Nova Sports 2), ενώ στα υπόλοιπα πρωταθλήματα της Ευρώπης η Πάφος θα φιλοξενήσει την Ομόνοια (19:00, Cosmote Sport 8), η Μπράγκα τη Ρίο Άβε (20:00, Cosmote Sport 9) και η Μπενφίκα την Αλβέρκα (22:30, Cosmote Sport 9).
Στο μπάσκετ η 18η αγωνιστική της Stoiximan GBL ολοκληρώνεται με τις αναμετρήσεις του Ολυμπιακού με τον Προμηθέα (13:00, ΕΡΤ2) και της ΑΣ Καρδίτσας με τον Παναθηναϊκό (16:00, ΕΡΤ2). Στο NBA η Σέλτικς θα φιλοξενήσουν στη Βοστώνη τους Νιου Γιορκ Νικς (19:30, Cosmote Sport 4) και οι Τίμπεργουλβς στη Μινεσότα τους Κλίπερς (22:00, Cosmote Sport 7)
Στο handball ο Ολυμπιακός θα αγωνιστεί με το Κιλκις για το Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας (13:45, ERT Sports 1), στο πόλο ο Πανιώνιος με τον Παναθηναϊκό (18:15, ΕΡΤ2) και στο βόλεϊ γυναικών ο ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό (19:30, ΕΡΤ2).
Τέλος στις 24:00 συντονιστείτε στο κανάλι του YouTube του Gazzetta και απολάυστε τη νέα εκπομπή «Ξέρεις από μπάλα;», με τους Δημήτρη Γρηγορόπουλο και Χρήστο Σούτο, οι οποίοι θα «ανοίγουν» τις γραμμές και θα συνομιλούν μαζί σας για όλα τα κρίσιμα ματς της σεζόν σε μπάσκετ και ποδόσφαιρο, αλλά και για ό,τι άλλο θέλετε να μοιραστείτε μαζί τους…live on air!
Οι μεταδόσεις της ημέρας
- Ολυμπιακός - Προμηθέας Πατρών (13:00, ΕΡΤ2)
- Μπολόνια - Πάρμα (13:30, Cosmote Sport 3)
- Κιλκίς - Ολυμπιακός (13:45, ERT Sports 1)
- Αλαβές - Χετάφε (15:00, Nova Sports 1)
- ΑΣ Καρδίτσα - Παναθηναϊκός (16:00, ΕΡΤ2)
- Λέτσε - Ουντινέζε (16:00, Cosmote Sport 2)
- Μπράιτον - Κρίσταλ Πάλας (16:00, Nova Sports Premier League)
- Πανσερραϊκός - ΑΕΚ (16:00, Nova Sports Prime)
- Κολωνία - Λειψία (16:30, Nova Sports 3)
- ΟΦΗ - Λεβαδειακός (17:00, Cosmote Sport 1)
- Αθλέτικ Μπιλμπάο - Λεβάντε (17:15, Nova Sports 1)
- Πανιώνιος - Παναθηναϊκός (18:15, ΕΡΤ2)
- Λίβερπουλ - Μάντσεστερ Σίτι (18:30, Nova Sports Premier League)
- Μπάγερν Μονάχου - Χόφενχαϊμ (18:30, Nova Sports 2)
- Πάφος - Ομόνοια (19:00, Cosmote Sport 8)
- Σασουόλο - Ίντερ (19:00, Cosmote Sport 2)
- Άρης - ΠΑΟΚ (19:00, Nova Sports Prime)
- ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός (19:30, ΕΡΤ2)
- Μπόστον Σέλτικς - Νιου Γιορκ Νικς (19:30, Cosmote Sport 4)
- Ατλέτικο Μαδρίτης - Μπέτις (19:30, Nova Sports 1)
- Μπράγκα - Ρίο Άβε (20:00, Cosmote Sport 9)
- Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός (21:00, Cosmote Sport 1)
- Γιουβέντους - Λάτσιο (21:45, Cosmote Sport 2)
- Μινεσότα Τίμπεργουλβς - Λος Άντζελες Κλίπερς (22:00, Cosmote Sport 7)
- Βαλένθια - Ρεάλ Μαδρίτης (22:00, Nova Sports 1)
- Μπενφίκα - Αλβέρκα (22:30, Cosmote Sport 9)
- Ξέρεις από μπάλα (24:00, YouTube, Gazzetta)
