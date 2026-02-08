Δείτε την ώρα και το κανάλι μετάδοσης των σημερινών αγώνων στη Stoiximan Superleague, στα υπόλοιπα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, αλλά και τη νέα εκπομπή του Gazzetta.

Κυριακή σήμερα (08/02) και το αθλητικό πρόγραμμα της ημέρας είναι γεμάτο ντέρμπι και σκληρές αναμετρήσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη.

Στην Ελλάδα η 20η αγωνιστική της Stoiximan Superleague ολοκληρώνεται με 4 αναμετρήσεις. Αρχικά στις 16:00 η ΑΕΚ θα ταξιδέψει στις Σέρρες για να αναμετρηθεί με τον Πανσερραϊκό (Nova Sports Prime), ενώ στις 18:00 ο ΟΦΗ θα φιλοξενήσει στο Ηράκλειο τον Λεβαδειακό (Cosmote Sport 1). Η ημέρα τέλος κλείνει με δύο ντέρμπι, αυτό μεταξύ του Άρη και του ΠΑΟΚ (19:00, Nova Sports Prime) και εκείνο ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό (21:00, Cosmote Sport 1).

Στην Αγγλία και τη Premier League, η Μπράιτον υποδέχεται στις 16:00 την Κρίσταλ Πάλας (Nova Sports Premier League) και στις 18:30 η Λίβερπουλ στο «Άνφιλντ» την Μάντσεστερ Σίτι (Nova Sports Premier League).

Στην Ιταλία και τη Serie A η δράση ξεκινάει στις 13:30, με την Μπολόνια να υποδέχεται την Πάρμα (Cosmote Sport 3), και στις 16:00 η Λέτσε την Ουντινέζε (Cosmote Sport 2). Στις 19:00 η Ίντερ θα αναμετρηθεί εκτός έδρας με τη Σασουόλο (Cosmote Sports 4), ενώ στις 21:45 η Γιουβέντους θα φιλοξενήσει την Λάτσιο (Cosmote Sport 2).

Στην Ισπανία και τη La Liga η Αλαβές θα υποδεχθεί την Χετάφε (15:00, Nova Sports 1), η Αθλέτικ Μπιλμπάο τη Λεβάντε (17:15, Nova Sports 1), η Ατλέτικο Μαδρίτης τη Μπέτις (19:30, Nova Sports 1) και η Βαλένθια την Ρεάλ Μαδρίτης (22:00, Nova Sports 1).

Τέλος στη Bundesliga η Κολωνία θα αναμετρηθεί με την Λειψία (16:30, Nova Sports 3) και η Μπάγερν Μονάχου με την Χόφενχαϊμ (18:30, Nova Sports 2), ενώ στα υπόλοιπα πρωταθλήματα της Ευρώπης η Πάφος θα φιλοξενήσει την Ομόνοια (19:00, Cosmote Sport 8), η Μπράγκα τη Ρίο Άβε (20:00, Cosmote Sport 9) και η Μπενφίκα την Αλβέρκα (22:30, Cosmote Sport 9).

Στο μπάσκετ η 18η αγωνιστική της Stoiximan GBL ολοκληρώνεται με τις αναμετρήσεις του Ολυμπιακού με τον Προμηθέα (13:00, ΕΡΤ2) και της ΑΣ Καρδίτσας με τον Παναθηναϊκό (16:00, ΕΡΤ2). Στο NBA η Σέλτικς θα φιλοξενήσουν στη Βοστώνη τους Νιου Γιορκ Νικς (19:30, Cosmote Sport 4) και οι Τίμπεργουλβς στη Μινεσότα τους Κλίπερς (22:00, Cosmote Sport 7)

Στο handball ο Ολυμπιακός θα αγωνιστεί με το Κιλκις για το Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας (13:45, ERT Sports 1), στο πόλο ο Πανιώνιος με τον Παναθηναϊκό (18:15, ΕΡΤ2) και στο βόλεϊ γυναικών ο ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό (19:30, ΕΡΤ2).

Τέλος στις 24:00 συντονιστείτε στο κανάλι του YouTube του Gazzetta και απολάυστε τη νέα εκπομπή «Ξέρεις από μπάλα;», με τους Δημήτρη Γρηγορόπουλο και Χρήστο Σούτο, οι οποίοι θα «ανοίγουν» τις γραμμές και θα συνομιλούν μαζί σας για όλα τα κρίσιμα ματς της σεζόν σε μπάσκετ και ποδόσφαιρο, αλλά και για ό,τι άλλο θέλετε να μοιραστείτε μαζί τους…live on air!

Οι μεταδόσεις της ημέρας