Ο Παναιτωλικός προηγήθηκε μόλις στο 2ο λεπτό του αγώνα με την ΑΕΛ Novibet χάρη στο παρθενικό γκολ του Γιουσούφ Μπάντζι.

Οι μεταγραφές του Παναιτωλικού κάνουν τη διαφορά με το... καλησπέρα! Μόλις στο 2ο λεπτό του αγώνα με την ΑΕΛ Novibet στη Λάρισα η ομάδα του Γιάννη Αναστασίου προηγήθηκε, έπειτα από συνεργασία δύο εκ των νέων προσθηκών της ομάδας.

Ο Αλεξάντρου Ματσάν έφυγε στο χώρο, άνοιξε αριστερά στον Φάρλεϊ Ρόσα, ο Βραζιλιάνος εξτρέμ στο πρώτο ματς της τρίτης του θητείας έβγαλε τη σέντρα και ο Γιουσούφ Μπάντζι με κεφαλιά από το πρώτο δοκάρι νίκησε τον Αναγνωστόπουλο για το 0-1.

Ο Σενεγαλέζος φορ στο ντεμπούτο του με την κιτρινομπλέ φανέλα πέτυχε το παρθενικό του γκολ και άνοιξε το σκορ σε ιδιαίτερα σημαντικό ματς. Από την πλευρά του ο Ρόσα είναι ιδιαίτερα γνώριμος στα μέρη μας και έφτασε τις 16 ασίστ σε 75 συμμετοχές με τον Τίτορμο στο στήθος.