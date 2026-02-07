Γκαρέ: «Έχω όρεξη και σκοπό να δώσω τον καλύτερο εαυτό μου»

Ο Μπενχαμίν Γκαρέ ετοιμάζεται για το ντεμπούτο του με τη φανέλα του Άρη και αναφέρθηκε στη νέα σελίδα της καριέρας του με τη μετακόμισή του στη Θεσσαλονίκη.

Ο 25χρονος Αργεντίνος επιθετικός αποτέλεσε το ένα από τα πέντε νέα αποκτήματα του Άρη κατά τη χειμερινή μεταγραφική περίοδο. Σε συνέντευξη που παραχώρησε στα κανάλια Novasports αναφέρθηκε στη μετακόμισή του στη Θεσσαλονίκη και τον Άρη λέγοντας ότι… «ξέρω ότι ο Άρης είναι μια μεγάλη ομάδα! Μια ομάδα με ιστορία, που έχει φιλοδοξίες και στόχο να πρωταγωνιστεί. Ήρθα με πολύ σεβασμό απέναντι στο σύλλογο και πολλή όρεξη να συνεισφέρω, δίνοντας τον καλύτερό μου εαυτό, να πετύχουμε μαζί τους στόχους της ομάδας… Είχα επικοινωνία με τον Μόντσου, όσο και με τον τεχνικό διευθυντή της ομάδας, τον κ. Ρέγιες. Φυσικά, μίλησα και με τη διοίκηση του Άρη. Μάζεψα όσες πληροφορίες χρειαζόμουν για να αποφασίσω».

Ο Μπενχαμίν Γκαρέ είναι πιθανό να συμπεριληφθεί στην αποστολή για το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ και ρωτήθηκε για το επίπεδο ετοιμότητάς του. «Τους τελευταίους μήνες δεν έχω όσα αγωνιστικά λεπτά θα ήθελα. Ωστόσο, άρχισα ήδη να μπαίνω στο κλίμα της νέας μου ομάδας. Άρχισα να γνωρίζω τους νέους συμπαίκτες μου και τον τρόπο που αγωνίζεται η ομάδα, σύμφωνα με αυτό που ζητάει ο προπονητής. Έχω μεγάλη όρεξη να ενταχθώ το δυνατόν γρηγορότερα και να βοηθήσω», είπε και ρωτήθηκε για το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ.

«Έχω ακούσει πολλά γι’ αυτό το ντέρμπι. Είμαι γνώστης τι σημαίνει να παίζεις σε ντέρμπι. Είμαι από την Αργεντινή. Εκεί τα clasico είναι συνηθισμένο φαινόμενο. Αν χρειαστεί να παίξω, θα δώσω τον καλύτερό μου εαυτό. Μακάρι να νικήσουμε και να δώσουμε χαρά στον κόσμο της ομάδας μας», ενώ αναφέρθηκε και στα αγωνιστικά στοιχεία του. «Αγωνίζομαι κυρίως στις πλάγιες γραμμές, ως μεσοεπιθετικός. Μπορώ να αγωνιστώ στην αριστερή πλευρά, αλλά η αγαπημένη μου θέση είναι δεξιά, με αντίθετο πόδι. Μπορώ, επίσης, να αγωνιστώ πίσω από τον κεντρικό επιθετικό, ως δημιουργικός μέσος, με καθήκον τη δημιουργία επιθέσεων για την ομάδα. Μου αρέσει να πηγαίνω στο ένας εναντίον ενός και να δίνω ασίστ. Βεβαίως, θέλω να μετατρέπω τις ευκαιρίες που μου δίνονται σε γκολ. Πάντως, το κύριο χαρακτηριστικό μου είναι ότι είμαι παίκτης της ομάδας, παίζω συλλογικά και μου αρέσει να βοηθάω στην ανάπτυξη του παιχνιδιού».