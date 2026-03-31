Μπήκε κανονικά στις προπονήσεις με την ομάδα ο Έλληνας φορ. Ατομικό για τρεις (Κένι, Μιχαηλίδης, Μεϊτέ), θεραπεία ο Ζίβκοβιτς, αγωνία για Κωνσταντέλια και Ζαφείρη.

Με τον Γιώργο Γιακουμάκη να επιστρέφει σε κανονικούς ρυθμούς προπόνησης, συνεχίστηκε η προετοιμασία του ΠΑΟΚ στη Νέα Μεσημβρία, με το βλέμμα να παραμένει στραμμένο στους παίκτες που βρίσκονται εκτός ρυθμού ενόψει της πρεμιέρας των playoffs.

Η προπόνηση της Τρίτης (31/3) είχε επιθετικό προσανατολισμό, με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει προθέρμανση, rondo, παιχνίδι κατοχής, δουλειά στην επιθετική τακτική και τουρνουά στο φινάλε, με την ένταση να ανεβαίνει.

Το θετικό για τον Ραζβάν Λουτσέσκου ήρθε από την επιστροφή του Γιακουμάκη, ο οποίος προπονήθηκε κανονικά με την ομάδα και μπαίνει ξανά στην εξίσωση για τα επόμενα παιχνίδια σε πρωτάθλημα και κύπελλο.

Από εκεί και πέρα, οι Γιάννης Μιχαηλίδης, Σουαλιό Μεϊτέ και Τζόντζο Κένι συνέχισαν με ατομικό πρόγραμμα στο γήπεδο, ενώ ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς υποβλήθηκε σε θεραπεία.

Την ίδια στιγμή, υπάρχει αγωνία για την κατάσταση των διεθνών Γιάννη Κωνσταντέλια και Χρήστου Ζαφείρη, οι οποίοι δεν προπονήθηκαν με την Εθνική ομάδα στη Βουδαπέστη λόγω ίωσης, με τη συμμετοχή τους στο φιλικό με την Ουγγαρία να παραμένει αμφίβολη.

Στον ΠΑΟΚ περιμένουν την επιστροφή των διεθνών και την εξέλιξη της κατάστασης, καθώς το αγωνιστικό κομμάτι μπαίνει πλέον στην πιο κρίσιμη φάση της σεζόν.

Η προετοιμασία συνεχίζεται την Τετάρτη (01/04) με προπόνηση στις 11:00.